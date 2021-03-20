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Luto

Surfista de 22 anos morre após ser atingida por um raio durante treino

Katherine Diaz treinava na praia de El Tunco, no Oceano Pacífico, sudoeste de El Salvador, quando foi atingida

Publicado em 20 de Março de 2021 às 18:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mar 2021 às 18:12
A surfista Katherine Diaz, de 22 anos, morreu ao ser atingida por um raio
A surfista Katherine Diaz, de 22 anos, morreu ao ser atingida por um raio Crédito: Reprodução/Instagram
A surfista Katherine Diaz, de 22 anos, morreu nesta sexta-feira (19) após ser atingida por um raio durante um treinamento que fazia na praia de El Tunco, no Oceano Pacífico, sudoeste de El Salvador.
Segundo informações da imprensa local, Diaz foi atingida pelo raio ao emergir na água, por conta da tempestade que se formava no momento.
Katherine era uma das promessas do esporte no país da América Central. Mesmo aos 22 anos, ela já fazia parte da seleção salvadorenha da modalidade e estava em preparação para o Campeonato Mundial de Surfe.
Nas redes sociais, o presidente do Instituto Nacional de Esportes de El Salvador, Yamil Bukele, lamentou o ocorrido: "Estamos muito tristes com esta morte".

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