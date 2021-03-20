Surfista de 22 anos morre após ser atingida por um raio durante treino

A surfista Katherine Diaz, de 22 anos, morreu ao ser atingida por um raio Crédito: Reprodução/Instagram

A surfista Katherine Diaz, de 22 anos, morreu nesta sexta-feira (19) após ser atingida por um raio durante um treinamento que fazia na praia de El Tunco, no Oceano Pacífico, sudoeste de El Salvador.

Segundo informações da imprensa local, Diaz foi atingida pelo raio ao emergir na água, por conta da tempestade que se formava no momento.

Katherine era uma das promessas do esporte no país da América Central. Mesmo aos 22 anos, ela já fazia parte da seleção salvadorenha da modalidade e estava em preparação para o Campeonato Mundial de Surfe.