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Torcida capixaba

Rede Gazeta prepara cobertura especial da Copa e envia equipe para o Catar

A dupla Filipe Souza e Vitor Jubini, que esteve no Japão nas Olimpíadas 2020, vai trazer conteúdo para site, rádios, TV e redes sociais
Caroline Mauri

Caroline Mauri

Publicado em 

21 out 2022 às 14:40

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 14:40

Os jornalistas Filipe Souza e Vitor Jubini durante a cobertura das Olimpíadas 2020, no Japão
Os jornalistas Filipe Souza e Vitor Jubini durante a cobertura das Olimpíadas 2020, no Japão Crédito: Acervo pessoal
Começou a contagem regressiva para a Copa do Mundo 2022, no Catar! A Rede Gazeta está com os preparativos a todo o vapor para executar uma cobertura completa, em diversas plataformas, e deixar a torcida capixaba ligada em tudo que rola no país árabe entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Em menos de um mês, a dupla de A Gazeta Filipe Souza, editor e colunista de Esportes, e Vitor Jubini, fotojornalista, embarca rumo ao Catar para vivenciar, de perto, a emoção da torcida capixaba à beira dos gramados.
Esta é a segunda missão internacional de Filipe e Jubini para acompanhar o megaevento esportivo. Eles também participaram da cobertura das Olimpíadas 2020, no Japão. “A preparação tem sido muito legal, vamos contar com um site especial para A Gazeta, que entra no ar dia 1º de novembro. Lá vamos disponibilizar todos os nossos conteúdos, análises, tabelas, matérias, web stories e vídeos, em vários formatos, para alcançarmos mais pessoas”, explicou Filipe, que embarca rumo à Copa no dia 18 de novembro.
Além da página especial, a dupla vai trazer informações ao vivo para a TV Gazeta e outros contéudos para as rádios Gazeta e Litoral, como os quadros “Histórias da Copa”, com curiosidades sobre esta edição e as anteriores, e “Bate-bola no Catar”, uma atualização rápida com os principais acontecimentos do momento, com inserções diárias na programação.
As redes sociais também estão dentro do planejamento de cobertura: além das lives especiais de A Gazeta como aquecimento nos dias de jogos do Brasil, o “Open Bar da Copa”, a novidade vai ser a “Corneta da Copa”. A ideia é dar espaço para o capixaba opinar sobre a atuação da seleção após as partidas. Vale críticas, sugestões e até “dar uma de Tite” e dar pitaco na escalação.

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“Nosso objetivo é manter as pessoas por dentro, aproximar os capixabas da Copa do Catar. Filipe e Jubini vão acompanhar todas as partidas e o desempenho da nossa seleção, e trazer as análises pra gente. E ainda vamos apresentar para os capixabas o que é o Catar, que país é esse que sedia esta Copa do Mundo. Vai ser uma cobertura completa, distribuída no site e nas redes sociais, com inserções nas rádios e na TV”, completou a coordenadora do Núcleo de Reportagens e Projetos Especiais, Joyce Meriguetti.
Os conteúdos especiais começam a ser veículos, no site e nas rádios, a partir de 1º de novembro. E quem gosta de juntar a galera pra assistir aos jogos também pode ir se preparando: a Litoral está organizando a exibição em telão dos três primeiros jogos do Brasil, da fase de grupos, na Grande Vitória. Em breve será divulgado o local de cada data.

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