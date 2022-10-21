Rede Gazeta prepara cobertura especial da Copa e envia equipe para o Catar

Os jornalistas Filipe Souza e Vitor Jubini durante a cobertura das Olimpíadas 2020, no Japão Crédito: Acervo pessoal

Esta é a segunda missão internacional de Filipe e Jubini para acompanhar o megaevento esportivo. Eles também participaram da cobertura das Olimpíadas 2020, no Japão. “A preparação tem sido muito legal, vamos contar com um site especial para A Gazeta, que entra no ar dia 1º de novembro. Lá vamos disponibilizar todos os nossos conteúdos, análises, tabelas, matérias, web stories e vídeos, em vários formatos, para alcançarmos mais pessoas”, explicou Filipe, que embarca rumo à Copa no dia 18 de novembro.

Além da página especial, a dupla vai trazer informações ao vivo para a TV Gazeta e outros contéudos para as rádios Gazeta e Litoral, como os quadros “Histórias da Copa”, com curiosidades sobre esta edição e as anteriores, e “Bate-bola no Catar”, uma atualização rápida com os principais acontecimentos do momento, com inserções diárias na programação.

As redes sociais também estão dentro do planejamento de cobertura: além das lives especiais de A Gazeta como aquecimento nos dias de jogos do Brasil, o “Open Bar da Copa”, a novidade vai ser a “Corneta da Copa”. A ideia é dar espaço para o capixaba opinar sobre a atuação da seleção após as partidas. Vale críticas, sugestões e até “dar uma de Tite” e dar pitaco na escalação.

“Nosso objetivo é manter as pessoas por dentro, aproximar os capixabas da Copa do Catar. Filipe e Jubini vão acompanhar todas as partidas e o desempenho da nossa seleção, e trazer as análises pra gente. E ainda vamos apresentar para os capixabas o que é o Catar, que país é esse que sedia esta Copa do Mundo. Vai ser uma cobertura completa, distribuída no site e nas redes sociais, com inserções nas rádios e na TV”, completou a coordenadora do Núcleo de Reportagens e Projetos Especiais, Joyce Meriguetti.