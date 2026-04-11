Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Real Noroeste x Vitória-ES, pela Série D do Brasileirão 2026 Crédito: Richard Andrade

O Vitória-ES venceu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro Série D. Em Águia Branca, no José Olímpio da Rocha, o Alvianil triunfou sobre o Real Noroeste, e balançou as redes com Araújo, ainda no primeiro tempo, e Tony e Patrick Cruz no segundo, para somar os primeiros três pontos no torneio. O placar terminou em 3 a 1, com o gol do Real saindo dos pés de João Bravo, em belo chute longo.

Com o triunfo, o Vitória ocupa agora a quarta posição do Grupo 12 da Série D, mas aguarda o restante dos confrontos do grupo, podendo ainda ser ultrapassado pelo Rio Branco-ES caso o Capa-Preta vença o Democrata GV e termine a rodada com saldo gols superior. Ainda sem vencer, o Real Noroeste é o último colocado do grupo.

Na terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o Vitória-ES enfrenta Rio Branco-ES no Salvador Costa, em Vitória, no sábado, às 16h. Buscando a primeira vitória na competição, o Real Noroeste volta ao José Olímpio da Rocha para encarar o Tombense, também no sábado, às 17h.

O jogo

Vitória comemora gol na Série D Crédito: Richard Andrade

Apesar do melhor início de partida ter sido do Real Noroeste, quem abriu o placar no primeiro tempo foi o Vitória-ES. Araújo chutou forte na marca dos 36 minutos e colocou o Alvianil a frente no placar. O Real teve boa chance aos 26, mas Lucão saiu e fez boa defesa. Os 45 minutos iniciais ficaram marcados por muitas faltas no meio de campo e cartões amarelos para ambas as equipes, que fizeram primeita etapa disputada.