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O esporte é notícia

Rádio Gazeta 97,1 FM terá programa esportivo diário a partir de segunda (22)

O "Gazeta Esporte" chega com tudo sob o comando de Jair Oliveira, Jorge Buery e Fernando Zambom. De segunda a sexta-feira, de 18h às 19h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2021 às 07:00

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 07:00

Gazeta Esporte, novo programa da Rádio Gazeta 97,1 FM
Gazeta Esporte, novo programa da Rádio Gazeta 97,1 FM Crédito: Rádio Gazeta FM/Divulgação
O esporte do Espírito Santo ganha um novo espaço nas rádios locais. A partir desta segunda-feira, a Gazeta 97,1 FM terá um programa esportivo diário em sua programação - o Gazeta Esporte. Ele acontecerá de segunda a sexta-feira, de 18h às 19h, com o giro das principais notícias do esporte local, nacional, internacional, olímpico, em suas diversas modalidades. 
Além do programa diário, o projeto apresentará no meio da semana e aos finais de semana duas transmissões ao vivo das principais competições de futebol da temporada, campeonatos estaduais, Taça Libertadores, Supercopa do Brasil, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa Espírito Santo, Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes e Eliminatórias da Copa. 
A seleção escalada para esse novo desafio conta com o jornalista e radialista Jair Oliveira, que tem amplo conhecimento no ramo esportivo, com transmissões de eventos nacionais e internacionais em rádio e TV, incluindo coberturas de Copa do Mundo e Libertadores da América, nos principais veículos de comunicação do Espírito Santo.

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"O Gazeta Esporte será o único programa no horário das 18h no FM que vai falar do nosso esporte com o verdadeiro jornalismo esportivo. A responsabilidade é muito grande e os ouvintes e patrocinadores vão se surpreender com o produto que vamos entregar. Um outro grande destaque é a transmissão de jogos, e já vamos iniciar com a final tão aguardada da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras", garante Jair. 
Jorge Buery, jornalista e radialista com atuação em rádio, TV, jornal e nas principais redações do Estado, já fez cobertura de Olimpíadas e Copa do Mundo e acompanha o esporte capixaba desde 1979.
"Estamos chegando para resgatar um espaço de tradição que a Rádio Gazeta teve nos esportes na época do AM. Teremos muita notícia, opinião, promoção e, principalmente, a participação do ouvinte. Estaremos nas mídias sociais também, com a força da Rede Gazeta em seus diversos veículos”, comemora Buery.
E, fechando o time, o comentarista esportivo Fernando Zambom, que já atuou nas Rádios Gazeta e CBN Vitória. Integrou a equipe de eventos esportivos ao vivo do Programa Estação Esporte da TV Gazeta e coordenou eventos esportivos como o 1° Campeonato Brasileiro de Basquete Adulto, organizado pela Liga Nacional. 
"Vamos informar, divertir e falar muito de esporte. Será um programa leve, com muitas surpresas e novidades. Contamos com a audiência de todos os capixabas, pois é um produto muito demandado pelos nossos ouvintes e internautas", afirma Zambom.

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