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Em cima do lance

O VAR chamou, e Wallace Valente confirmou! Tem coluna nova em A Gazeta

Ex-árbitro é o reforço da editoria de Esportes para explicar os lances mais polêmicos do futebol brasileiro

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2021 às 02:00
Wallace Valente
Wallace Valente é o novo colunista de A Gazeta Crédito: Divulgação
Seja nas rodas de conversa ou nas redes sociais, quando o assunto é futebol, vários pontos podem estar em discussão: gols, jogadas, dribles ou passes. Entretanto, uma tématica do jogo sempre está em evidência: a arbitragem. Muitos acreditavam que com a chegada do Video Assistant Referee, o popular VAR, esse debate seria encerrado, já que a tecnologia resolveria com precisão todos os lances. Doce ilusão. A cada rodada das competições no Brasil, percebemos como a aplicação da regra não é tão simples assim.
Mas como estamos sempre atrás de respostas, a editoria de Esportes de A Gazeta ganhou um reforço de peso para analisar e elucidar os lances mais polêmicos do futebol. O ex-árbitro capixaba Wallace Valente é o novo colunista do portal e vai trazer toda a sua experiência dos gramados para contribuir com o debate e explicar as intervenções da equipe de arbitragem nas mais diversas situações de jogo. As colunas de Wallace serão publicadas às segundas e quintas-feiras, e a primeira chega fresquinha já no próximo dia 18.

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Especializado em gestão esportiva, Wallace Valente é o árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais. No currículo, o novo colunista de A gazeta acumula atuação em partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, dez finais do Campeonato Capixaba, e também jogos da Universíade (Turquia) e Toto Cup (Áustria).
"Não precisa chamar o VAR. A coluna é uma ótima oportunidade de levarmos a luz da regra do jogo para o torcedor. Além de temas importantes e esclarecimentos sobre as decisões, certas ou erradas da arbitragem, em cada lance importante. Estaremos de olho", destacou Wallace Valente sobre o que vai oferecer aos internautas.
Agora é só esperar, com a certeza de que não vai faltar assunto para ser discutido neste novo espaço. Vamos ficar em cima do lance.

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