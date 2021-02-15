Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inaceitável

VAR descalibrado é um desrespeito ao Campeonato Brasileiro

O jogo entre Internacional e Vasco ficou marcado por mais uma vergonha da arbitragem brasileira. Falha no equipamento de vídeo e atuação muito ruim do juiz Flávio Rodrigues

Públicado em 

15 fev 2021 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

vasco
Arbitragem foi a protagonista da partida entre Vasco e Internacional Crédito: Delmiro Junior/Photo Premium/Agencia O Globo
Reta final do Brasileirão, Vasco e Internacional se enfrentam pela 36º rodada da principal competição do futebol nacional. A três rodadas do fim, a realidade do campeonato é de disputa acirrada pela liderança e desespero na luta contra o rebaixamento. A partida deste domingo (14), em São Januário, que foi vencida pelos colorados por 2 a 0, influenciava nas duas extremidades da tabela, e em seu primeiro lance importante, presenciamos um atestado de incompetência arbitragem brasileira.
Aos 9 minutos, o Colorado abre o placar em cabeçada de Rodrigo Dourado, mas existe a possibilidade de impedimento no lance. O árbitro Flávio Rodrigues pede o auxílio do VAR, já que o protocolo relata que todo gol deve ser checado, mas a equipe que comanda a ferramenta de vídeo não conseguiu analisar o lance devido a um problema com o programa que estabelece as linhas e determina se existe ou não o impedimento. Sem a ajuda da tecnologia, a decisão do campo se tornou soberana e o gol foi validado.

Veja Também

VAR apenas escancara péssima qualidade da arbitragem brasileira

Flamengo abre vantagem e VAR escancara falta de critérios da arbitragem

A essa altura do campeonato é inadmissível que uma partida do Brasileirão seja iniciada sem a certeza de que todos os equipamentos estejam funcionando perfeitamente. O gol, fundamental para a vitória do Internacional, que manteve o time à frente do Flamengo e tem um peso importante para a competição, foi validado mesmo sob a dúvida de ter sido legal. E tudo isso por uma falha da equipe de arbitragem que não identificou o problema antes do confronto.
O erro crasso que ocorreu em São Januário se junta a outros tantos que aconteceram ao longo do Campeonato Brasileiro, mesmo com o auxílio do vídeo. Não há uma rodada do Brasileirão em que a arbitragem não se torne protagonista. O VAR, recurso mais que necessário ao futebol, consegue ser mal utilizado por aqui e trazer mais dúvidas do que soluções.
Vasco
Lance polêmico em que o gol do Inter foi validado em São Januário Crédito: Reprodução/Premiere
Para complementar a trágica tarde da equipe de arbitragem. O juiz Flávio Rodrigues assinalou um pênalti no mínimo muito discutível no atacante Germán Cano. O atacante vascaíno chutou o chão, mas o árbitro marcou penalidade do zagueiro Victor Cuesta e ainda deu cartão amarelo para o zagueiro, que agora está suspenso do jogo contra o Flamengo no próximo domingo (21). Na súmula da partida, Flávio Rodrigues teve a coragem de escrever: "Nada houve de anormal" na parte de observações eventuais. 
Alguns vão dizer que o jogo terminou em 2 a 0 para o Inter e que ainda que o gol fosse invalidado, o Colorado sairia de campo com a vitória. Argumento raso e que não reflete o que acontece dentro de campo. O gol logo no início obriga as estratégias das equipes a serem alteradas imediatamente, além de influenciar psicologicamente os jogadores em campo: positivo para um lado e negativo para outro. Certamente as posturas seriam diferentes com o jogo empatado. O erro foi grave e já influenciou o resultado final do campeonato.

BRIGA ENTRE VASCO E CBF

Mais em forma de protesto e também para dar uma resposta ao seu torcedor, o Vasco informou que seu departamento jurídico já preparou um pedido de anulação da partida, já que o clube entende que foi prejudicado pelo não uso do árbitro de vídeo no lance que resultou no primeiro gol do Internacional. Entretanto, a solicitação cruz-maltina não deve ser aceita pela CBF, que até hoje não anulou nenhum jogo por causa de um erro de arbitragem ou falha do VAR. 
No fim da noite deste domingo, a Comissão Nacional de Arbitragem da CBF se manifestou por meio de nota e declarou que "não foi constatado nenhum erro claro". A entidade chegou a pedir esclarecimentos sobre a falha técnica para a empresa Hawk-Eye, responsável pela operação dos equipamentos do VAR, mas confirmou que mesmo sem a confirmação da ferramenta, a equipe responsável pelo VAR avaliou o lance e não constatou erro.  Uma discussão que deve se resolver em alguns dias, mas que independente do resultado, escancarou mais uma vez as deficiências da arbitragem brasileira.

Veja Também

Calendário do futebol nacional é um problema, mas não justifica fracassos

Fantasma do rebaixamento é o verdadeiro gigante na Colina

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Futebol Brasileirão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados