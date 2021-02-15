VAR descalibrado é um desrespeito ao Campeonato Brasileiro

Arbitragem foi a protagonista da partida entre Vasco e Internacional Crédito: Delmiro Junior/Photo Premium/Agencia O Globo

Aos 9 minutos, o Colorado abre o placar em cabeçada de Rodrigo Dourado, mas existe a possibilidade de impedimento no lance. O árbitro Flávio Rodrigues pede o auxílio do VAR, já que o protocolo relata que todo gol deve ser checado, mas a equipe que comanda a ferramenta de vídeo não conseguiu analisar o lance devido a um problema com o programa que estabelece as linhas e determina se existe ou não o impedimento. Sem a ajuda da tecnologia, a decisão do campo se tornou soberana e o gol foi validado.

A essa altura do campeonato é inadmissível que uma partida do Brasileirão seja iniciada sem a certeza de que todos os equipamentos estejam funcionando perfeitamente. O gol, fundamental para a vitória do Internacional, que manteve o time à frente do Flamengo e tem um peso importante para a competição, foi validado mesmo sob a dúvida de ter sido legal. E tudo isso por uma falha da equipe de arbitragem que não identificou o problema antes do confronto.

O erro crasso que ocorreu em São Januário se junta a outros tantos que aconteceram ao longo do Campeonato Brasileiro, mesmo com o auxílio do vídeo. Não há uma rodada do Brasileirão em que a arbitragem não se torne protagonista. O VAR, recurso mais que necessário ao futebol, consegue ser mal utilizado por aqui e trazer mais dúvidas do que soluções.

Lance polêmico em que o gol do Inter foi validado em São Januário Crédito: Reprodução/Premiere

Para complementar a trágica tarde da equipe de arbitragem. O juiz Flávio Rodrigues assinalou um pênalti no mínimo muito discutível no atacante Germán Cano. O atacante vascaíno chutou o chão, mas o árbitro marcou penalidade do zagueiro Victor Cuesta e ainda deu cartão amarelo para o zagueiro, que agora está suspenso do jogo contra o Flamengo no próximo domingo (21). Na súmula da partida, Flávio Rodrigues teve a coragem de escrever: "Nada houve de anormal" na parte de observações eventuais.

Alguns vão dizer que o jogo terminou em 2 a 0 para o Inter e que ainda que o gol fosse invalidado, o Colorado sairia de campo com a vitória. Argumento raso e que não reflete o que acontece dentro de campo. O gol logo no início obriga as estratégias das equipes a serem alteradas imediatamente, além de influenciar psicologicamente os jogadores em campo: positivo para um lado e negativo para outro. Certamente as posturas seriam diferentes com o jogo empatado. O erro foi grave e já influenciou o resultado final do campeonato.

BRIGA ENTRE VASCO E CBF

Mais em forma de protesto e também para dar uma resposta ao seu torcedor, o Vasco informou que seu departamento jurídico já preparou um pedido de anulação da partida, já que o clube entende que foi prejudicado pelo não uso do árbitro de vídeo no lance que resultou no primeiro gol do Internacional. Entretanto, a solicitação cruz-maltina não deve ser aceita pela CBF, que até hoje não anulou nenhum jogo por causa de um erro de arbitragem ou falha do VAR.