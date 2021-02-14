Inter vence com polêmica de VAR, mantém liderança e complica o Vasco

Em jogo bastante polêmico, o Internacional venceu neste domingo (14) o Vasco por 2 a 0 em São Januário (RJ), com gols de Rodrigo Dourado e Thiago Galhardo, e se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, restando somente mais duas rodadas para o término da competição.

O lance que gerou mais burburinho foi o gol marcado por Rodrigo Dourado, já que, segundo o próprio jogador, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza teria dito a ele que o VAR não estaria conseguindo usar as linhas para verificar um suposto impedimento. A situação gerou muita reclamação por parte do Cruzmaltino.

Rodrigo Dourado comemora gol do Internacional Crédito: Ricardo Duarte | SC Internacional

Com o resultado, o Vasco se manteve na zona de rebaixamento. O time está a um ponto do Bahia, que é o 16º colocado.

Na próxima rodada, o Inter faz confronto direto contra o vice-líder Flamengo. Já o Vasco visita o Corinthians.

JOGO

Logo aos nove minutos do primeiro tempo, Moisés cruzou para Rodrigo Dourado, que subiu mais alto que a zaga do Vasco e cabeceou com estilo para abrir o placar para o Inter.

O lance do gol de Rodrigo Dourado foi bem difícil, e o VAR foi acionado para verificar a possibilidade de um impedimento. Porém, segundo o próprio jogador, a tecnologia não teria sido utilizada. "Não sei o que aconteceu. Eu acabei fazendo o gol, e o juiz falou que eles (VAR) não estavam conseguindo fazer a linha lá em cima, por isso demorou um pouco. Mas eu estava numa posição legal e o gol foi bonito", disse à TV Globo, na saída de campo.

Após tomar ciência da situação no vestiário, o Vasco voltou ao campo para o segundo tempo muito revoltado, e jogadores e comissão técnica pressionaram e reclamaram com a arbitragem.

Durante a partida, Cano caiu dentro da área, e o pênalti foi assinalado após verificação no VAR. O próprio argentino foi para a cobrança e chutou para fora, para total desespero dos vascaínos.

Em uma forma de transmitir motivação aos jogadores antes do decisivo jogo contra o Internacional, o Vasco colou no vestiário mensagens que torcedores enviaram nas redes sociais.

VASCO

Fernando Miguel; Léo Matos (Pikachu), Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique (Neto Borges); Bruno Gomes (Juninho), Léo Gil, Martín Benítez e Carlinhos; Germán Cano e Talles Magno. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Praxedes (Nonato), Caio Vidal (Galhardo) e Mauricio (Lindoso); Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga.