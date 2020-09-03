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Futebol

PSG tem mais três casos de Covid-19; Marquinhos está na lista, diz jornal

Embora o clube não identifique os casos, o L'Équipe diz que o zagueiro brasileiro é um dos que receberam o diagnóstico positivo

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 18:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 18:36
O zagueiro brasileiro Marquinhos
O zagueiro brasileiro Marquinhos Crédito: Reprodução Twitter
Mais três jogadores do elenco do Paris Saint-Germain foram diagnosticados com o novo coronavírus. O jornal L'Équipe informa que o zagueiro brasileiro Marquinhos é um deles.
"Os últimos testes para o Sars-Cov-2 realizados no elenco do Paris Saint-Germain confirmaram três novos casos. Estes jogadores estão seguindo o protocolo sanitário apropriado", divulgou o clube nas redes sociais, sem citar nomes de atletas.
Embora o clube não identifique os casos, o L'Équipe diz que o zagueiro brasileiro é um dos que receberam o diagnóstico positivo. Mais tarde, o diário esportivo anunciou que Keylor Navas e Mauro Icardi seriam os outros dois.
"Marquinhos, que sente os sintomas há dois dias, testou positivo hoje para covid-19 e entra na lista de jogadores colocados em quarentena pelo Paris Saint-Germain, que tem a Neymar, Angel Di Maria e Leandro Paredes", afirmou o jornal.
De acordo com a publicação, os seis jogadores estiveram em Ibiza, na Espanha. O PSG tem um jogo marcado para o dia 10 de setembro, contra o Lens, mas não há informações sobre um possível adiamento.

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