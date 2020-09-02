Pia Sundhage convoca seleção brasileira feminina para treinos no Rio

A sueca Pia Sundhage, técnica da seleção brasileira feminina, convocou, nesta quarta-feira (2), 24 jogadoras para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.
Todas as atletas escolhidas atuam em times brasileiros, já que, por conta da pandemia do novo coronavírus, há restrições de viagens internacionais.
É a primeira vez que a seleção feminina é convocada desde o início do surto de Covid-19. O grupo estará reunido entre os dias 14 e 22 de setembro.
De acordo com a CBF, todos os clubes envolvidos concordaram com a liberação das jogadoras.
VEJA A LISTA DE CONVOCADAS:
Goleiras
- Bárbara - Avaí/Kindermann
- Leticia Izidoro - Corinthians
- Luciana - Ferroviária
Defensoras
- Tamires - Corinthians
- Fernanda Palermo - Santos
- Ingrid - Corinthians
- Erika - Corinthians
- Bruna Benites - Internacional
- Tayla - Santos
- Isabella - Palmeiras
- Tainara - Santos
- Bruna Calderan - Avaí/Kindermann
- Chú - Ferroviária
Meio-campistas
- Camila - Palmeiras
- Adriana Leal - Corinthians
- Vitória - São Paulo
- Aline Milene - Ferroviária
- Maria Eduarda - Cruzeiro
- Ana Caroline - São Paulo
- Andressinha - Corinthians
Atacantes
- Cristiane - Santos
- Ary Borges - Palmeiras
- Victória - Corinthians
- Duda - São Paulo