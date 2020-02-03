Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Didi pede dispensa da seleção brasileira de basquete por causa  de lesão
Entenda

Didi pede dispensa da seleção brasileira de basquete por causa  de lesão

Ala capixaba do Sydney Kings, da Austrália, terá que ficar fora de ação por pelo menos 15 dias e vai perder os jogos contra o Uruguai que acontecem nos dias 21 e 24 de fevereiro

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 16:59
Didi não teve férias na última temporada e vem sofrendo com o desgaste físico Crédito: Sydney Kings/Divulgação
O ala capixaba Didi, do Sydney Kings-Austrália, pediu liberação das partidas da seleção brasileira que acontecem nos dias 21 e 24 de fevereiro, contra o Uruguai, em jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa América. Em nota oficial, o jogador informou  que o desgaste físico, dores no joelho esquerdo uma sequência de competições importantes, sem descanso, motivaram o pedido.
Didi já havia ficado fora de alguns jogos do Kings no início do ano em razão de um estiramento na panturrilha da perna direita. O ala justificou o pedido à comissão técnica para recuperar o melhor condicionamento físico e ficar saudável para a sequência da temporada. 
No último sábado (01), Didi passou por exames de ressonância magnética e foi constatado uma lesão no joelho esquerdo, que deve afastar o ala do Kings das quadras por 15 ou 20 dias. Didi não teve férias na última temporada. Ele emendou NBB, Eliminatórias da Copa do Mundo, Draft NBA, Summer League, Mundial FIBA da China e a chegada à Austrália. 

Veja Também

Após vender trufas, moradora da Cidade de Deus é campeã no principal torneio de Jiu-Jitsu da Europa

Chiefs vira partida, vence 49ers e ganha Super Bowl depois de 50 anos

Depois do vice-campeonato do NBB, em junho do ano passado, Didi seguiu para os EUA, onde treinou, nas semanas seguintes, para equipes da NBA, sendo escolhido pelo Atlanta Hawks na 35ª posição - envolvido em negociação com o New Orleans Pelicans - no NBA Draft 2019. Didi ainda disputou a Summer League e, em seu retorno ao Brasil, se apresentou à Seleção Brasileira para os treinos visando a Copa do Mundo da China. Da Ásia, ao término do Mundial, Didi voou direto para Sydney e se apresentou aos Kings.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados