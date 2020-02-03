Didi pede dispensa da seleção brasileira de basquete por causa  de lesão

Didi não teve férias na última temporada e vem sofrendo com o desgaste físico Crédito: Sydney Kings/Divulgação

O ala capixaba Didi, do Sydney Kings-Austrália, pediu liberação das partidas da seleção brasileira que acontecem nos dias 21 e 24 de fevereiro, contra o Uruguai, em jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa América. Em nota oficial, o jogador informou que o desgaste físico, dores no joelho esquerdo uma sequência de competições importantes, sem descanso, motivaram o pedido.

Didi já havia ficado fora de alguns jogos do Kings no início do ano em razão de um estiramento na panturrilha da perna direita. O ala justificou o pedido à comissão técnica para recuperar o melhor condicionamento físico e ficar saudável para a sequência da temporada.

No último sábado (01), Didi passou por exames de ressonância magnética e foi constatado uma lesão no joelho esquerdo, que deve afastar o ala do Kings das quadras por 15 ou 20 dias. Didi não teve férias na última temporada. Ele emendou NBB, Eliminatórias da Copa do Mundo, Draft NBA, Summer League, Mundial FIBA da China e a chegada à Austrália.