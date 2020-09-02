Neymar testa positivo para Covid-19 e deve perder estreia no Francês

Neymar testou positivo para a Covid-19, de acordo com informações do jornal “L’Equipe”. O brasileiro é um dos três atletas contaminados do Paris Saint-Germain após a realização de testes na manhã desta quarta-feira. Os argentinos Di María e Paredes são os outros dois nomes do elenco que foram contaminados pelo novo coronavírus.Os três contaminados estavam em Ibiza, aproveitando uma breve folga após a derrota na final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique. Com isso, Neymar, Di María e Paredes irão passar por uma quarentena de uma semana até que novos exames sejam feitos e novos resultados divulgados.