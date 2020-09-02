Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Neymar testa positivo para Covid-19 e deve perder estreia no Francês

Além do atacante brasileiro, Di María e Paredes, que estavam com o atacante em Ibiza, também testaram positivo. O trio irá fazer uma quarentena de uma semana...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 10:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2020 às 10:44
Crédito: LLUIS GENE / POOL / AFP
Neymar testou positivo para a Covid-19, de acordo com informações do jornal “L’Equipe”. O brasileiro é um dos três atletas contaminados do Paris Saint-Germain após a realização de testes na manhã desta quarta-feira. Os argentinos Di María e Paredes são os outros dois nomes do elenco que foram contaminados pelo novo coronavírus.Os três contaminados estavam em Ibiza, aproveitando uma breve folga após a derrota na final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique. Com isso, Neymar, Di María e Paredes irão passar por uma quarentena de uma semana até que novos exames sejam feitos e novos resultados divulgados.
O Paris Saint-Germain tem estreia prevista no Campeonato Francês para o dia 10 de setembro contra o Lens, fora de casa. Para este duelo, os três contaminados não devem entrar em campo, uma vez que também estão afastados de todos os treinamentos até que sejam liberados pelo departamento médico do clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados