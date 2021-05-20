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Atacante do PSG

Neymar é vacinado contra Covid-19 na França e comemora

Neymar deve voltar a jogar neste domingo (23) pela última rodada do Campeonato Francês. O Paris Saint-Germain enfrenta o Brest com chances de ser campeão

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 17:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mai 2021 às 17:16
Neymar é vacinado contra a Covid-19
Neymar é vacinado contra a Covid-19 Crédito: Reprodução Instagram
O atacante Neymar, do PSG e da seleção brasileira, foi vacinado contra a Covid-19 nesta quinta-feira (20), em Paris. Ele comemorou o momento com uma publicação em uma de suas redes sociais.
"Depois de tanta espera, chegou a minha vez. Que felicidade... Espero que tudo volte ao normal o mais rápido possível e que não só o meu país, BRASIL, mas o mundo inteiro possa estar vacinado", escreveu o atacante.
Neymar deve voltar a jogar neste domingo (23) pela última rodada do Campeonato Francês. Sua equipe, o Paris Saint-Germain, enfrenta o Brest com chances de ser campeão. O PSG terá de vencer e torcer para o líder Lille não derrotar o Angers. O empate até pode servir, desde que o Lille perca.
Na última quarta-feira (19), o brasileiro, suspenso, não atuou no jogo que deu o título da Copa da França ao PSG sobre o Monaco.
O jogador não informou quando receberá a segunda dose ou se será necessário. Não foi dito qual o imunizante utilizado. Mas na próxima semana ele terá de viajar ao Brasil e se apresentar à seleção em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O time comandado por Tite vai enfrentar o Equador, em 4 de junho, e o Paraguai, quatro dias depois, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

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