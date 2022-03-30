Médico morre após confusão em estádio que recebeu Nigéria x Gana

Joseph Kabungo, médico da Confederação Africana de Futebol, morreu após a confusão e invasão de campo depois do empate entre Nigéria e Gana, nesta terça-feira (29), no Estádio Nacional de Abuja, na Nigéria, pelas Eliminatórias Africanas.
A causa da morte não foi informada. Kabungo estava trabalhando na partida desta terça-feira (29) como oficial de doping.
Segundo FAZ (Associação de Futebol de Zâmbia), o médico era figura frequente em competições de futebol. Ele fez parte da equipe médica na última edição da Copa Africana de Nações.
Com a eliminação em casa contra Gana, torcedores nigerianos invadiram o gramado do estádio e causaram uma confusão generalizada em Abuja.
Cenas de violência foram registradas no campo, com a destruição de infraestruturas, como os bancos de reservas, e confronto com a polícia.
De acordo com a imprensa internacional, alguns torcedores de Gana também foram atacados. O jornal britânico The Sun publicou que os jogadores de Gana tiveram de correr para o vestiário após se tornarem alvo de garrafas atiradas pela torcida adversária.