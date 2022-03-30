Médico morre após confusão em estádio que recebeu Nigéria x Gana

Joseph Kabungo, médico da Confederação Africana de Futebol, morreu após a confusão e invasão de campo depois do empate entre Nigéria e Gana, nesta terça-feira (29), no Estádio Nacional de Abuja, na Nigéria, pelas Eliminatórias Africanas.

A causa da morte não foi informada. Kabungo estava trabalhando na partida desta terça-feira (29) como oficial de doping.

Situation at the MKO ABIOLA National Stadium Abuja after qualifying match between Super Eagles of Nigeria and Black Star of Ghana pic.twitter.com/ZqcS6gcJqM — TROVE ONLINE MEDIA (@TROVEONLINEMEDI) March 29, 2022

Segundo FAZ (Associação de Futebol de Zâmbia), o médico era figura frequente em competições de futebol. Ele fez parte da equipe médica na última edição da Copa Africana de Nações.

Angry fans vandalize MKO Abiola Stadium Abuja following Ghana defeat#abujacommunity pic.twitter.com/yCW1HnCp6X — Abuja Community (@AbujaCommunity) March 29, 2022

Com a eliminação em casa contra Gana, torcedores nigerianos invadiram o gramado do estádio e causaram uma confusão generalizada em Abuja.

Cenas de violência foram registradas no campo, com a destruição de infraestruturas, como os bancos de reservas, e confronto com a polícia.