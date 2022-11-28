Landim diz que Flamengo tem 'tudo encaminhado' com Vítor Pereira

"Eu não posso dizer que não temos tudo alinhavado com o Vitor Pereira. Nós [diretoria] estivemos com ele, está tudo encaminhado, mas ainda não está nada assinado. Quem assina sou eu, eu posso te dizer que agora não tem nada assinado. Pode ser que até o fim do dia, depois que eu voltar do jogo eu tenha que assinar algo? Até pode, mas eu só digo que está certo quando está assinado. E assinado ainda não está", disse, em entrevista ao "ge".