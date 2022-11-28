Landim diz que Flamengo tem 'tudo encaminhado' com Vítor Pereira

SÃO PAULO - Vítor Pereira tem "tudo encaminhado" para ser o próximo técnico do Flamengo. Segundo o presidente Rodolfo Landim, as negociações estão bem avançadas, mas ele ressalta que o contrato ainda não foi assinado.
A indicação do mandatário rubro-negro foi feita no Estádio 974, onde ele foi acompanhar o duelo da Seleção Brasileira com a Suíça, nesta segunda-feira (28), pela segunda rodada da Copa do Mundo do Catar.
"Eu não posso dizer que não temos tudo alinhavado com o Vitor Pereira. Nós [diretoria] estivemos com ele, está tudo encaminhado, mas ainda não está nada assinado. Quem assina sou eu, eu posso te dizer que agora não tem nada assinado. Pode ser que até o fim do dia, depois que eu voltar do jogo eu tenha que assinar algo? Até pode, mas eu só digo que está certo quando está assinado. E assinado ainda não está", disse, em entrevista ao "ge".
De acordo com o blog Mercado da Bola, do site UOL Esporte, houve um acerto entre as partes no último sábado (26). Poucas horas depois de ver a oficialização da saída de Dorival Júnior, o clube carioca avançou nas tratativas e garantiu o acordo com o português. O contrato será válido por dois anos (até dezembro de 2024).
Ainda de acordo com o blog, o acordo só não foi assinado ainda porque VP tem vínculo vigente com o Timão até 31 de dezembro de 2022. No entanto, as partes envolvidas acreditam na rápida resolução das burocracias e que o anúncio do acerto é uma questão de tempo.