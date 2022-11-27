Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Rodinei, do Flamengo, encaminha acerto com o Olympiacos, da Grécia
Transferência

Rodinei, do Flamengo, encaminha acerto com o Olympiacos, da Grécia

O Rubro-Negro, que detém contrato com o jogador somente até dezembro deste ano, já foi comunicado sobre a proposta, que o atleta está disposto a aceitar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 nov 2022 às 14:42

Publicado em 27 de Novembro de 2022 às 14:42

Um dos principais destaques do Flamengo nos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, o lateral direito Rodinei encaminhou sua transferência para o Olympiakos, da Grécia. Poucos detalhes separam a assinatura de contrato.
O Rubro-Negro, que detém contrato com o jogador somente até dezembro deste ano, já foi comunicado sobre a proposta, que o atleta está disposto a aceitar. A informação inicial foi dada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo UOL Esporte.
Rodinei foi o herói do título do Flamengo ao converter a cobrança decisiva
Rodinei foi o herói do título do Flamengo ao converter a cobrança decisiva na Copa do Brasil Crédito: Photo Premium/Agência O Globo
Com seis anos de Flamengo, Rodinei viveu seu auge em 2022, o que fez com que a torcida pedisse sua permanência nos últimos jogos da temporada. O lateral, porém, embora nutra muito carinho e gratidão pelo clube, entendeu que era hora de respirar novos ares, após muitos altos e baixos na instituição.
Rodinei converteu o pênalti sobre o Corinthians que garantiu o título da Copa do Brasil e foi um dos melhores em campos na conquista do tri da Libertadores em Guayaquil, no Equador. Suas boas atuações fizeram com que ele entrasse na pré-lista do técnico Tite, da seleção brasileira, para a Copa do Mundo do Qatar.
Além da questão técnica, o jogador era visto como uma peça importantíssima no vestiário, dado o seu bom humor e irreverência. Ele é, disparado, um dos mais queridos pelos companheiros e funcionários do Flamengo. Aos 30 anos, esta será sua primeira experiência internacional na carreira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados