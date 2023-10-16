Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Jogador desaparecido é achado morto entre vagões de trem na Espanha
Jogava no Córdoba CF

Jogador desaparecido é achado morto entre vagões de trem na Espanha

Até o momento, a polícia espanhola não divulgou as possíveis causas da morte e não informou se há algum suspeito pela morte do atleta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 out 2023 às 15:38

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 15:38

Álvaro Prieto, de 18 anos, foi encontrado morto entre vagões de trem
Álvaro Prieto, de 18 anos, foi encontrado morto entre vagões de trem Crédito: Reprodução/Redes sociais
Desaparecido desde a última quinta-feira (12), o jogador Álvaro Prieto, de 18 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (16), na Espanha. O corpo de Álvaro Prieto, que jogava pela equipe sub-19 do Córdoba CF, foi encontrado preso entre dois vagões de um trem em movimento. Segundo a Renfe, empresa responsável pelo trem onde Álvaro foi encontrado, o veículo estava parado desde agosto e realizava apenas uma manobra interna.
"O comboio onde foi encontrado o corpo do jovem desaparecido estava fora de serviço há semanas. Estava avariado e durante estes dias não fez qualquer movimento nem foi submetido a qualquer inspeção ou manutenção. numa via do centro de tratamento técnico de Santa Justa e não se deslocava desde o passado dia 24 de agosto. Hoje, aquele comboio realizava uma manobra interna sem prestar serviço de passageiros. A Renfe colocou-se à disposição da polícia para fornecer todos os dados necessários para a investigação", afirma o comunicado oficial.
O corpo do jogador foi encontrado próximo da estação Sevilla-Santa Justa, onde ele foi visto pela última vez antes de desaparecer no último dia 12. Até o momento, a polícia espanhola não divulgou as possíveis causas da morte de Álvaro e não informou se há algum suspeito pela morte do atleta.

O caso

Segundo a imprensa espanhola, Álvaro foi à uma festa em Sevilha e deveria voltar à Córdoba na quinta-feira (12) pela manhã. Entretanto, o governo central da Andaluzia informou durante as investigações que ele perdeu o trem para o qual tinha bilhete "por problemas com o ingresso e celular".
Posteriormente, o jogadora teria sido apanhado tentando entrar em um outro trem sem o bilhete de embarque e tirado da estação. As últimas imagens de câmeras obtidas pela polícia mostram Álvaro Prieto em uma avenida próxima à estação Santa Justa.

Veja Também

Surfista brasileiro posa com prancha em meio a eclipse solar; veja fotos

Ator Caio Castro perde controle e bate forte na Copa Truck; veja vídeo

Flamengo supera Bahia, volta a vencer e espanta crise após saída de Sampaoli

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Espanha Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados