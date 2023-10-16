Jogador desaparecido é achado morto entre vagões de trem na Espanha

Álvaro Prieto, de 18 anos, foi encontrado morto entre vagões de trem Crédito: Reprodução/Redes sociais

Desaparecido desde a última quinta-feira (12), o jogador Álvaro Prieto, de 18 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (16), na Espanha. O corpo de Álvaro Prieto, que jogava pela equipe sub-19 do Córdoba CF, foi encontrado preso entre dois vagões de um trem em movimento. Segundo a Renfe, empresa responsável pelo trem onde Álvaro foi encontrado, o veículo estava parado desde agosto e realizava apenas uma manobra interna.

"O comboio onde foi encontrado o corpo do jovem desaparecido estava fora de serviço há semanas. Estava avariado e durante estes dias não fez qualquer movimento nem foi submetido a qualquer inspeção ou manutenção. numa via do centro de tratamento técnico de Santa Justa e não se deslocava desde o passado dia 24 de agosto. Hoje, aquele comboio realizava uma manobra interna sem prestar serviço de passageiros. A Renfe colocou-se à disposição da polícia para fornecer todos os dados necessários para a investigação", afirma o comunicado oficial.

O corpo do jogador foi encontrado próximo da estação Sevilla-Santa Justa, onde ele foi visto pela última vez antes de desaparecer no último dia 12. Até o momento, a polícia espanhola não divulgou as possíveis causas da morte de Álvaro e não informou se há algum suspeito pela morte do atleta.

O caso

Segundo a imprensa espanhola, Álvaro foi à uma festa em Sevilha e deveria voltar à Córdoba na quinta-feira (12) pela manhã. Entretanto, o governo central da Andaluzia informou durante as investigações que ele perdeu o trem para o qual tinha bilhete "por problemas com o ingresso e celular".