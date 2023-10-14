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Susto

Ator Caio Castro perde controle e bate forte na Copa Truck; veja vídeo

Ator e piloto não conseguiu controlar o caminhão na curva e só parou em parede de pneus, durante sessão de testes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 out 2023 às 16:26

Publicado em 14 de Outubro de 2023 às 16:26

SÃO PAULO - O ator e piloto Caio Castro deu um susto em quem acompanhava a Copa Truck neste sábado (14). Ele perdeu o controle do caminhão que estava dirigindo em uma sessão de testes, em Viamão (RS), e bateu de frente num muro de pneus de contenção fora da pista. Apesar da colisão, Castro saiu ileso e deve participar normalmente da prova que ainda irá acontecer.
Castro, da equipe ASG Motorsport, dirigia o veículo número 22. Em determinado momento, entrou em alta velocidade numa curva, ultrapassando um adversário pelo lado esquerdo. Por estar muito rápido, não conseguiu frear a tempo e saiu da pista. Andou alguns metros pela grama e subiu num barranco, destruindo o muro de pneus.
Apesar do susto, Castro saiu ileso e andando do próprio caminhão. Não demorou para uma equipe de apoio resgatar o piloto. A sessão de testes aconteceu no local da prova, no autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, nos arredores de Porto Alegre.
Caminhão dirigido por Caio Castro saiu da pista, em Viamão (RS)
Caminhão dirigido por Caio Castro (destaque) saiu da pista, durante treino da Copa Truck, em Viamão (RS) Crédito: Reprodução/@splash_go_f1 Twitter e Divulgação
Após o acidente, o teste foi interrompido por alguns instantes. O veículo passou por reparos e estará apto a ser utilizado nas duas provas que Castro deverá disputar ainda neste sábado. E ele não foi o único. Neste final de semana, Débora Rodrigues e Jaidson Zini colidiram não disputarão as 7ª e 8ª etapas, no sábado (14) e domingo (15), respectivamente. A piloto teve uma entorse no joelho, enquanto o rival teve dores na clavícula.

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