Ator Caio Castro perde controle e bate forte na Copa Truck; veja vídeo

SÃO PAULO - O ator e piloto Caio Castro deu um susto em quem acompanhava a Copa Truck neste sábado (14). Ele perdeu o controle do caminhão que estava dirigindo em uma sessão de testes, em Viamão (RS), e bateu de frente num muro de pneus de contenção fora da pista. Apesar da colisão, Castro saiu ileso e deve participar normalmente da prova que ainda irá acontecer.

Castro, da equipe ASG Motorsport, dirigia o veículo número 22. Em determinado momento, entrou em alta velocidade numa curva, ultrapassando um adversário pelo lado esquerdo. Por estar muito rápido, não conseguiu frear a tempo e saiu da pista. Andou alguns metros pela grama e subiu num barranco, destruindo o muro de pneus.

Apesar do susto, Castro saiu ileso e andando do próprio caminhão. Não demorou para uma equipe de apoio resgatar o piloto. A sessão de testes aconteceu no local da prova, no autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, nos arredores de Porto Alegre.

Caminhão dirigido por Caio Castro (destaque) saiu da pista, durante treino da Copa Truck, em Viamão (RS) Crédito: Reprodução/@splash_go_f1 Twitter e Divulgação