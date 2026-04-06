  • João Fonseca estreia com vitória no Masters 1000 de Monte Carlo
Tênis

João Fonseca estreia com vitória no Masters 1000 de Monte Carlo

O brasileiro venceu o canadense Gabriel Diallo por 2 sets a 0
Agência FolhaPress

06 abr 2026 às 13:42

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 13:42

João Fonseca em Eastbourne
João Fonseca Crédito: Reuters/Paul Childs
Melhor tenista do Brasil na atualidade e 40º no ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), João Fonseca fez sua estreia nesta segunda-feira (6) no saibro do Masters 1000 de Monte Carlo com uma vitória tranquila por 2 sets a 0 sobre o canadense Gabriel Diallo, 36º do mundo.
No primeiro confronto entre os dois no circuito, o brasileiro de 19 anos se impôs com golpes potentes do fundo da quadra desde o início e venceu o adversário cinco anos mais velho com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h25 de partida. Na próxima rodada, João encara o francês Arthur Rinderknech (27º), que eliminou o russo Karen Khachanov (15º).
Após iniciar a temporada tendo de lidar com problemas físicos que comprometeram seu desempenho, o brasileiro conseguiu engatar bons resultados jogando nos Estados Unidos. No Masters 1000 de Indian Wells, avançou até as oitavas de final, parando apenas diante do italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking.
Na sequência, no Masters 1000 de Miami, acabou eliminado na segunda rodada pelo espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo.

