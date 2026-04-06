Quedas de energia constantes causam prejuízos em Anchieta

Imagine passar quatro dias e três noites sem energia elétrica. Essa situação já foi realidade para cerca de 23 famílias que vivem na comunidade de Olivânia, no interior de Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Moradores contaram que esse caso ocorreu em 8 de março, quando o fornecimento de eletricidade parou no início da manhã e só retornou na tarde do dia 11.
Outro longo episódio aconteceu entre 19 e 20 de março, quando a localidade passou quase 24h sem energia. Por fim, na quarta-feira (25), faltou luz entre 3h e 7h. A frequência não é novidade: quem mora lá diz que as falhas constantes acontecem há cerca de um ano, prejudicando a rotina doméstica de todos e o trabalho de alguns empreendedores locais.
O prejuízo começa em casa. "Nesses 'picos' de energia, eu perdi um freezer novo", contou a moradora Dayane Cristina Adame. Ela explica que, como muitas famílias usam bombas de água ligadas à rede elétrica, a falta de energia também compromete o fornecimento de água em algumas residências. Para contornar a situação, às vezes é preciso ir visitar amigos ou familiares fora dali para conseguir fazer tarefas simples, como tomar banho.
O caminhoneiro Leonardo Gomes Tavares disse que já perdeu diversos alimentos devido à falta de energia. Ele conta ainda que a fiação na localidade passa no meio da vegetação (veja vídeo acima) e que o fornecimento é comprometido quando há ventos mais intensos. "A gente tem que conviver com o medo, até brinco que tenho que comprar mais vela do que alimento lá para casa. A gente fica mais sem a energia do que com ela", diz.
Sem poder usar ventiladores para ajudar a espantar os insetos, a situação também agrava a presença de mosquitos. "Minha filha de um ano e cinco meses, uma vez, ficou com o corpo coberto de picadas a ponto de ser levada ao pronto-socorro de Alfredo Chaves", contou Patrícia Ferrarini. Ela disse que também já fez publicações nas redes sociais denunciando o problema.
A proprietária de uma pousada, Swenka Volpato, relata que precisou cancelar hospedagens diversas vezes por conta das quedas de eletricidade. O episódio mais recente envolveu o cancelamento de um evento com mais de 40 pessoas, em que ela precisou devolver o valor para os clientes.
"Aqui é um lugar que tem pousada, tem agroindústria, tem criação de peixes, tem tantas famílias que vivem do fruto da terra e precisam da energia para armazenar os produtos... enfim, é um descaso total com a gente"
A criação de peixes citada por Swenka é administrada pela família de Fábio Catane. O produtor conta que as quedas constantes de energia elétrica resultam em prejuízo mensal de cerca de R$ 10 mil. Em abril de 2025, o negócio sofreu a perda de R$ 18 mil em peixes matrizes (reprodutores). Um tio de Fábio também teria sido prejudicado em um episódio e teve prejuízo de R$ 200 mil. Será necessário investir em um gerador de energia para garantir o funcionamento pleno do empreendimento, afirmou Fábio.
Os moradores relataram que, mesmo com constantes ligações e registros de chamados junto à EDP, a situação não se resolve. Eles afirmam também que uma obra envolvendo a colocação de novos postes foi iniciada na localidade, mas a operação estaria paralisada.
Outro lado
Em nota, a Secretaria Estadual da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) informou que a obra citada será realizada em Vale do Corindiba, perto da localidade. A intervenção vai contemplar as comunidades de Olivânia e Dois Irmãos de Olivânia e aumentar a capacidade de energia e uso de equipamentos nas propriedades. A primeira etapa foi iniciada em parceria com a EDP em agosto de 2024 e foi concluída; já a segunda parte deve ser contratada ainda no primeiro semestre de 2026.
A EDP explicou que as principais causas da queda de energia na região são a presença de árvores projetadas sobre a rede elétrica e a grande ocorrência de raios durante as chuvas. A empresa afirma que equipes técnicas estão realizando inspeções na rede que atende à localidade e adotando as ações para assegurar a estabilidade no fornecimento, incluindo a poda de vegetação e a substituição de equipamentos.