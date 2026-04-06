Quedas de energia constantes causam prejuízos em Anchieta

Imagine passar quatro dias e três noites sem energia elétrica. Essa situação já foi realidade para cerca de 23 famílias que vivem na comunidade de Olivânia, no interior de Anchieta , no Sul do Espírito Santo . Moradores contaram que esse caso ocorreu em 8 de março, quando o fornecimento de eletricidade parou no início da manhã e só retornou na tarde do dia 11.

Outro longo episódio aconteceu entre 19 e 20 de março, quando a localidade passou quase 24h sem energia. Por fim, na quarta-feira (25), faltou luz entre 3h e 7h. A frequência não é novidade: quem mora lá diz que as falhas constantes acontecem há cerca de um ano, prejudicando a rotina doméstica de todos e o trabalho de alguns empreendedores locais.

O prejuízo começa em casa. "Nesses 'picos' de energia, eu perdi um freezer novo", contou a moradora Dayane Cristina Adame. Ela explica que, como muitas famílias usam bombas de água ligadas à rede elétrica, a falta de energia também compromete o fornecimento de água em algumas residências. Para contornar a situação, às vezes é preciso ir visitar amigos ou familiares fora dali para conseguir fazer tarefas simples, como tomar banho.

O caminhoneiro Leonardo Gomes Tavares disse que já perdeu diversos alimentos devido à falta de energia. Ele conta ainda que a fiação na localidade passa no meio da vegetação (veja vídeo acima) e que o fornecimento é comprometido quando há ventos mais intensos. "A gente tem que conviver com o medo, até brinco que tenho que comprar mais vela do que alimento lá para casa. A gente fica mais sem a energia do que com ela", diz.

Quedas de energia constantes tornam a iluminação por velas comum nas casas dos moradores de Olivânia, zona rural de Anchieta Crédito: Montagem A Gazeta | Leitor/A Gazeta

Sem poder usar ventiladores para ajudar a espantar os insetos, a situação também agrava a presença de mosquitos. "Minha filha de um ano e cinco meses, uma vez, ficou com o corpo coberto de picadas a ponto de ser levada ao pronto-socorro de Alfredo Chaves", contou Patrícia Ferrarini. Ela disse que também já fez publicações nas redes sociais denunciando o problema.

A proprietária de uma pousada, Swenka Volpato, relata que precisou cancelar hospedagens diversas vezes por conta das quedas de eletricidade. O episódio mais recente envolveu o cancelamento de um evento com mais de 40 pessoas, em que ela precisou devolver o valor para os clientes.

"Aqui é um lugar que tem pousada, tem agroindústria, tem criação de peixes, tem tantas famílias que vivem do fruto da terra e precisam da energia para armazenar os produtos... enfim, é um descaso total com a gente" Swenka Volpato Gaigher - Moradora

A criação de peixes citada por Swenka é administrada pela família de Fábio Catane. O produtor conta que as quedas constantes de energia elétrica resultam em prejuízo mensal de cerca de R$ 10 mil. Em abril de 2025, o negócio sofreu a perda de R$ 18 mil em peixes matrizes (reprodutores). Um tio de Fábio também teria sido prejudicado em um episódio e teve prejuízo de R$ 200 mil. Será necessário investir em um gerador de energia para garantir o funcionamento pleno do empreendimento, afirmou Fábio.

Falta de energia elétrica levou a morte de peixes e causou prejuízo de R$ 18 mil em Olivânia, zona rural de Anchieta Crédito: Montagem A Gazeta | Fábio Catane

Os moradores relataram que, mesmo com constantes ligações e registros de chamados junto à EDP, a situação não se resolve. Eles afirmam também que uma obra envolvendo a colocação de novos postes foi iniciada na localidade, mas a operação estaria paralisada.

Outro lado

Em nota, a Secretaria Estadual da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) informou que a obra citada será realizada em Vale do Corindiba, perto da localidade. A intervenção vai contemplar as comunidades de Olivânia e Dois Irmãos de Olivânia e aumentar a capacidade de energia e uso de equipamentos nas propriedades. A primeira etapa foi iniciada em parceria com a EDP em agosto de 2024 e foi concluída; já a segunda parte deve ser contratada ainda no primeiro semestre de 2026.