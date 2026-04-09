João Fonseca despacha italiano Berrettini e avança às quartas de final do Masters de Monte Carlo

João Fonseca, tenista brasileiro Crédito: Reuters / Reuters Esportes

Após 15 anos, o Brasil está de volta a uma quartas de final de um torneio de tênis masculino de nível Masters 1000. João Fonseca, 40º do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), bateu o italiano Matteo Berrettini, 90º do mundo, no primeiro jogo desta quinta-feira (9) no saibro da quadra Court des Princes válido pela terceira rodada do Masters de Monte Carlo, em Mônaco.

O brasileiro de 19 anos superou o adversário dez anos mais velho por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h13 de partida. O tenista carioca encara no próximo compromisso em Monte Carlo o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, que eliminou o belga Zizou Bergs (47º). Será o primeiro encontro entre João e Zverev no circuito.

A última vez que o Brasil havia alcançado a fase em um Masters 1000 havia sido em 2011, com Thomaz Bellucci em Madri. Na ocasião, Bellucci chegou a eliminar o tcheco Tomá Berdych nas oitavas, parando apenas diante de Novak Djokovic, campeão daquele ano.

"Foi super especial, eu estava procurando esse resultado por muito tempo. Claro que eu quero mais, estou ansioso para amanhã. Estou muito confiante e muito focado no meu jogo", afirmou João após a partida.

"Nesta semana tenho me sentido muito bem dentro de quadra, tanto nos treinos como nos primeiros jogos, botando uma boa pressão no adversário. E hoje, mesma coisa, desde o começo, botando intensidade e agressividade nas devoluções", acrescentou o brasileiro.