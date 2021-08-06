Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Hipismo do Brasil se classifica para a final da prova de saltos por equipes
Briga por medalha

Hipismo do Brasil se classifica para a final da prova de saltos por equipes

A Suécia liderou o qualificatório, com os três conjuntos sem cometer faltas. Os demais classificados foram: Bélgica, Alemanha, Suíça, EUA, França, Grã-Bretanha, Holanda e Argentina. Final é na manhã deste sábado (7)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 ago 2021 às 10:39

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 10:39

Olimpíadas
O Time Brasil de Hipismo Saltos, formado por Marlon Zanotelli, Pedro Veniss e Rodrigo Pessoa, ficou em 8º lugar na classificatória e vai lutar pela medalha neste sábado, às 7h Crédito: Júlio César Guimarães/COB
A equipe brasileira de hipismo saltos se classificou para a final da disputa por equipes das Olimpíadas de Tóquio-2020. O Brasil somou 25 pontos perdidos e ficou em 8º lugar no qualificatório. A equipe foi composta por Marlon Zanotelli, Pedro Veniss e Rodrigo Pessoa.

Veja Também

Iêda Guimarães termina em 36º no pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Érica Sena é punida na última volta e perde o bronze na marcha atlética em Tóquio

Bastidores: organização é traço japonês nas Olimpíadas de Tóquio

Zanotelli, montando Edgard M, completou o percurso sem penalidades. Com a experiente montaria Quabri de L Isle, Pedro Veniss sofreu uma penalização e também perdeu um ponto por tempo (5 no total).
Já Rodrigo Pessoa, com Carlito's Way 6, teve mais dificuldade, cometendo quatro penalidades no percurso e perdendo mais 4 pontos por tempo (total de 20).
A Suécia liderou o qualificatório, com os três conjuntos sem cometer faltas. Os demais classificados foram: Bélgica, Alemanha, Suíça, EUA, França, Grã-Bretanha, Holanda e Argentina.
Uma das potências da modalidade, a Irlanda foi eliminada após não completar o primeiro percurso com o cavaleiro Shane Sweetnam. A final será neste sábado (7), às 7h (horário de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados