Hipismo do Brasil se classifica para a final da prova de saltos por equipes

O Time Brasil de Hipismo Saltos, formado por Marlon Zanotelli, Pedro Veniss e Rodrigo Pessoa, ficou em 8º lugar na classificatória e vai lutar pela medalha neste sábado, às 7h Crédito: Júlio César Guimarães/COB

A equipe brasileira de hipismo saltos se classificou para a final da disputa por equipes das Olimpíadas de Tóquio-2020 . O Brasil somou 25 pontos perdidos e ficou em 8º lugar no qualificatório. A equipe foi composta por Marlon Zanotelli, Pedro Veniss e Rodrigo Pessoa.

Zanotelli, montando Edgard M, completou o percurso sem penalidades. Com a experiente montaria Quabri de L Isle, Pedro Veniss sofreu uma penalização e também perdeu um ponto por tempo (5 no total).

Já Rodrigo Pessoa, com Carlito's Way 6, teve mais dificuldade, cometendo quatro penalidades no percurso e perdendo mais 4 pontos por tempo (total de 20).

A Suécia liderou o qualificatório, com os três conjuntos sem cometer faltas. Os demais classificados foram: Bélgica, Alemanha, Suíça, EUA, França, Grã-Bretanha, Holanda e Argentina.