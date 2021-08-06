Hipismo do Brasil se classifica para a final da prova de saltos por equipes

A equipe brasileira de hipismo saltos se classificou para a final da disputa por equipes das Olimpíadas de Tóquio-2020. O Brasil somou 25 pontos perdidos e ficou em 8º lugar no qualificatório. A equipe foi composta por Marlon Zanotelli, Pedro Veniss e Rodrigo Pessoa.
Zanotelli, montando Edgard M, completou o percurso sem penalidades. Com a experiente montaria Quabri de L Isle, Pedro Veniss sofreu uma penalização e também perdeu um ponto por tempo (5 no total).
Já Rodrigo Pessoa, com Carlito's Way 6, teve mais dificuldade, cometendo quatro penalidades no percurso e perdendo mais 4 pontos por tempo (total de 20).
A Suécia liderou o qualificatório, com os três conjuntos sem cometer faltas. Os demais classificados foram: Bélgica, Alemanha, Suíça, EUA, França, Grã-Bretanha, Holanda e Argentina.
Uma das potências da modalidade, a Irlanda foi eliminada após não completar o primeiro percurso com o cavaleiro Shane Sweetnam. A final será neste sábado (7), às 7h (horário de Brasília).