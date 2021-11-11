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Fórmula 1

Hamilton homenageia Senna antes do GP de São Paulo: "Minha maior inspiração"

"Tenho um carinho muito grande pelo país, pelo Brasil. É como se fosse meu lar", disse o heptacampeão mundial
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 nov 2021 às 18:35

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 18:35

Lewis Hamilton aparece ao lado de Senna em publicação no Instagram
Lewis Hamilton aparece ao lado de Senna em publicação no Instagram Crédito: Reprodução Instagram @lewishamilton
Atual segundo colocado da temporada da Fórmula 1, o piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, postou nesta quinta-feira (11), nas suas redes sociais, uma montagem em que ele aparece "ao lado" de Ayrton Senna.
No texto que acompanha a imagem, o heptacampeão mundial reforçou sua admiração pelo ídolo brasileiro, a qual ele já declarou várias vezes.
"Minha maior inspiração. Era como ele corria, sua paixão pela vida e pelo esporte. Mas mais do que tudo, foi a maneira como ele enfrentou sozinho um sistema que nem sempre foi gentil com ele. Que o legado de Aryton Senna viva para sempre, especialmente vibrante neste fim de semana", disse ele.
Recentemente, em entrevista coletiva antes da 19ª etapa da Fórmula 1, o heptacampeão falou sobre o prazer de correr em solos brasileiros.
"Tenho um carinho muito grande pelo país, pelo Brasil. É como se fosse meu lar. Quero passar mais tempo aqui. Já fui convidado para passar o Natal aqui, há partes lindas do país e preciso pegar um tempo para conhecer tudo isso. Quando me aposentar, quero passar mais tempo no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo", concluiu.
Vale ressaltar que Lewis perderá cinco posições no grid de largada no Autódromo de Interlagos. A Mercedes optou por trocar o motor de Hamilton, então ele terá que arcar com a punição imposta pela FIA.

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