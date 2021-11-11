Hamilton homenageia Senna antes do GP de São Paulo: "Minha maior inspiração"

Lewis Hamilton aparece ao lado de Senna em publicação no Instagram Crédito: Reprodução Instagram @lewishamilton

Atual segundo colocado da temporada da Fórmula 1, o piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, postou nesta quinta-feira (11), nas suas redes sociais, uma montagem em que ele aparece "ao lado" de Ayrton Senna.

No texto que acompanha a imagem, o heptacampeão mundial reforçou sua admiração pelo ídolo brasileiro, a qual ele já declarou várias vezes.

"Minha maior inspiração. Era como ele corria, sua paixão pela vida e pelo esporte. Mas mais do que tudo, foi a maneira como ele enfrentou sozinho um sistema que nem sempre foi gentil com ele. Que o legado de Aryton Senna viva para sempre, especialmente vibrante neste fim de semana", disse ele.

Recentemente, em entrevista coletiva antes da 19ª etapa da Fórmula 1, o heptacampeão falou sobre o prazer de correr em solos brasileiros.

"Tenho um carinho muito grande pelo país, pelo Brasil. É como se fosse meu lar. Quero passar mais tempo aqui. Já fui convidado para passar o Natal aqui, há partes lindas do país e preciso pegar um tempo para conhecer tudo isso. Quando me aposentar, quero passar mais tempo no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo", concluiu.