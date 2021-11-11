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Simone Biles

"Se me custar a paz, me afasto", diz Biles sobre permanência na ginástica

A medalhista olímpica revelou que deseja seguir nos ginásios, mas pondera que sua saúde mental virá sempre em primeiro lugar, caso precise optar pela aposentadoria
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 nov 2021 às 15:24

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 15:24

Olimpíadas
Simones Biles ficou com o terceiro lugar na trave e encerrou a participação dela em Tóquio com apenas um bronze Crédito: Lisi Niesner/Reuters
Com o fim da turnê da ginástica artística nos Estados Unidos, Simone Biles encerrou sua temporada de 2021 e já pensa nos próximos passos. A medalhista olímpica revelou que deseja seguir nos ginásios, mas pondera que sua saúde mental virá sempre em primeiro lugar, caso precise optar pela aposentadoria.
"O aspecto mental obviamente me pegou durante Tóquio e algumas daquelas coisas que você não pode ignorar. Meu corpo não ignorou. Se pudermos manter isso sob controle, adoraria treinar novamente. Mas, no final do dia, se me custar a paz, vou me afastar. E estou completamente bem em me afastar. Eu já conquistei muito", afirmou Simone Biles à US Weekly.
Biles é a maior campeã da ginástica artística, entre homens e mulheres. Aos 24 anos, conquistou 7 medalhas olímpicas e 25 em Mundiais da modalidade. No entanto, depois de ter tido que se afastar das Olimpíadas de Tóquio-2020, ela ainda não sabia se iria seguir no esporte.
No Japão, a ginasta passou por episódio de twisties, um tipo bloqueio mental que faz com que os atletas percam a orientação no ar. Com isso, teve um desempenho abaixo do esperado na competição e considerou essa edição dos Jogos como sua última competição de alto nível, decisão que agora reconsidera.

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