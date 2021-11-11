"Se me custar a paz, me afasto", diz Biles sobre permanência na ginástica

Simones Biles ficou com o terceiro lugar na trave e encerrou a participação dela em Tóquio com apenas um bronze Crédito: Lisi Niesner/Reuters

Com o fim da turnê da ginástica artística nos Estados Unidos, Simone Biles encerrou sua temporada de 2021 e já pensa nos próximos passos. A medalhista olímpica revelou que deseja seguir nos ginásios, mas pondera que sua saúde mental virá sempre em primeiro lugar, caso precise optar pela aposentadoria.

"O aspecto mental obviamente me pegou durante Tóquio e algumas daquelas coisas que você não pode ignorar. Meu corpo não ignorou. Se pudermos manter isso sob controle, adoraria treinar novamente. Mas, no final do dia, se me custar a paz, vou me afastar. E estou completamente bem em me afastar. Eu já conquistei muito", afirmou Simone Biles à US Weekly.

Biles é a maior campeã da ginástica artística, entre homens e mulheres. Aos 24 anos, conquistou 7 medalhas olímpicas e 25 em Mundiais da modalidade. No entanto, depois de ter tido que se afastar das Olimpíadas de Tóquio-2020, ela ainda não sabia se iria seguir no esporte.