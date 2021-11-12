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GP de São Paulo

Hamilton é punido com 5 posições no grid de largada do GP de São Paulo

A 19 pontos de alcançar o líder Verstappen (Red Bull) na tabela, Hamilton foi penalizado por usar o 5° novo motor em Interlagos, dois a mais que o permitido na temporada
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

12 nov 2021 às 16:32

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 16:32

Hamilton é punido com 5 posições no grid de largada do GP de São Paulo
Hamilton é punido com 5 posições no grid de largada do GP de São Paulo Crédito: Ricardo Moraes/ Agência Brasil
Lewis Hamilton sofrerá um penalização de cinco posições no grid de largada do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, no domingo (14), em mais um golpe nas esperanças do britânico de ganhar um oitavo campeonato mundial de Fórmula 1 nesta temporada.
O piloto da Mercedes está 19 pontos atrás do holandês Max Verstappen, da Red Bull, com quatro corridas restantes.
A Fórmula 1 confirmou nesta sexta-feira (11) que Hamilton usará um novo motor, seu quinto na temporada de 22 corridas.
Os pilotos têm três motores para usar ao longo de toda a temporada, e se precisarem passar desse limite recebem uma penalidade de 10 posições na primeira vez e depois de cinco lugares para os motores subsequentes.
Hamilton cumpriu uma penalidade de 10 lugares no grid de largada na Turquia, em outubro, e começou o treino desta sexta-feira em Interlagos com seu quinto motor.
"Sentimos que podemos marcar mais pontos [desta forma]", explicou Toto Wolff, chefe da equipe Mercedes, que disse que o motor que Hamilton usou no México no fim de semana passado estava se degradando mais rápido do que o esperado e só iria perder mais potência. "Ainda não entendemos porque isso acontece", acrescentou ele, dizendo que manter o motor antigo significaria que Hamilton não seria competitivo nas duas corridas finais da temporada, na Arábia Saudita e em Abu Dhabi, no próximo mês. "Acho que esta é a última vez que temos que fazer", disse o austríaco.
A Red Bull é a favorita para vencer em Interlagos, com Verstappen, de 24 anos, perseguindo sua terceira vitória consecutiva e a 10ª da temporada. Ele venceu a última corrida no circuito de São Paulo antes da pandemia, em 2019.

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