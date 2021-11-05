Sócio-torcedor do Bragantino pode concorrer a ingressos para o GP Brasil de F1

Crédito: Sorteio faz parte do programa Red Bull Experience (Divulgação/Bragantino

A segunda grande oportunidade promovida pelo programa de sócios-torcedores do Bragantino, batizado de Red Bull Experience, será o sorteio de ingressos para o GP Brasil de Fórmula 1.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAo todo, serão 30 ingressos sendo dez deles destinados aos eventos do dia 12 de novembro (Treino Livre e classificação para a Sprint Race) onde os pertencentes aos planos Massa Bruta e Carijó poderão participar, outros dez para o dia 13 (Treino Livre e Sprint Race) voltados aqueles que estão no plano Braga e, por fim, os dez ingressos para o dia da corrida serão sorteados para integrantes do plano Asas.

Como a participação nos sorteios está condicionada a realização de check-in no ambiente de sócios, é possível realizar um upgrade de plano para concorrer a um benefício diferente do que o atual nível de sócio contempla.

Na primeira grande experiência proporcionada pelo programa de sócios do Massa Bruta, uma clínica de skate foi realizada dentro do Sandro Dias Camp, espaço criado pelo lendário skatista brasileiro que é atleta da mesma empresa mantenedora do clube.