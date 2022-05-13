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Globo retoma direitos de transmissão da Libertadores a partir de 2023

Derrotado na disputa pelo torneio, SBT vai exibir partidas da Copa Sul-Americana

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 09:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mai 2022 às 09:23
A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou nesta quinta-feira (12) os vencedores das licitações para as transmissões de suas competições de clubes entre 2023 e 2026. A TV Globo, que havia perdido a Copa Libertadores para o concorrente SBT, retomou o direito de exibir a competição.
Conmebol sorteia os grupos da Copa Libertadores 2022; veja todas as chaves
Sorteio dos grupos da Copa Libertadores 2022. Crédito: FinaldaLibertadores2022seránoMonumentaldeGuayaquil,noEquador(Foto:Divulgação/Conmebol
Será a emissora carioca a única responsável por mostrar os jogos em TV aberta no território brasileiro a partir do próximo ano. Para a TV fechada, os pacotes foram divididos entre a ESPN (Disney) e a Paramount (Viacom). Outro pacote, o de melhores momentos, ficou com a One Football.
Derrotado na licitação pelo principal campeonato do continente, o SBT ganhou o direito de transmitir a Copa Sul-Americana em TV aberta. Na TV fechada e nos melhores momentos, a divisão ficou igual à da Libertadores, entre ESPN, Paramount e One Football. Isso significa que não haverá mais partidas na Conmebol TV, criada no sistema pay-per-view para preencher a lacuna das partidas que não teriam transmissão.
Na Libertadores, o acerto representa a volta da Globo após a malsucedida negociação de 2020. Na ocasião, tentando reajustar acordos em meio à pandemia de Covid-19, a emissora não chegou a acerto com a Conmebol e rescindiu o contrato. O SBT se apresentou e ficou com os direitos até este ano - continuará em sua programação o torneio atual.
Fora do certame, a Globo viu o SBT exibir as duas últimas finais, disputadas entre clubes brasileiros. No ano passado, acertou-se com a Conmebol para encerrar a briga judicial travada desde a rescisão. E, agora, está de volta. Os valores das propostas vencedoras não foram divulgados.

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