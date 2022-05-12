Flamengo x Católica no Maracanã: jogo pela Libertadores tem ingressos até R$ 500; saiba como comprar

Depois de um longo período sem jogar no Rio, o que ainda não findou, o Flamengo atuará no Maracanã. E será no dia 17 deste mês, contra a Universidad Católica, às 21h30 e pela quinta rodada do Grupo H da Libertadores, cujos ingressos começaram a ser vendidos nesta sexta-feira. Os bilhetes custam entre R$ 45 e R$ 500. Em seu site oficial, o Flamengo destaca ainda o seguinte:

- Os torcedores que transferiram os Pacotes Maracanã e Libertadores de 2020 para 2022 já estão com os seus ingressos garantidos no carrinho de compras (e carregados no cartão-ingresso, caso possua cartão ativo). Além disso, caso estes possuam convidados, eles também poderão comprar entradas para os seus convidados, de acordo com os horários abaixo.

Neste momento, o Fla está com a vaga às oitavas de final encaminhada, com dez pontos no grupo, seguido de Talleres, com sete. A Católica, na terceira posição, está com quatro pontos.

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Basta um empate no próximo jogo, justamente diante da Universidad Católica em casa, para o Flamengo se garantir matematicamente na fase seguinte.

Confira todas as informações sobre a venda de ingressos:

Horários de venda 06/05, (10h) - Pacotes Maracanã e Libertadores 202006/05, (13h) - Maior do Mundo 06/05, (16h) - Mais Querido 07/05, (10h) - Sempre Contigo 07/05, (16h) - Jogamos Juntos 08/05, (10h) - Onde Estiver 09/05, (10h) - Nação Jr. | Público geral online 13/05, (10h) - Pontos de venda físicos

17/05, (16h) - Encerramento das vendas on-line

VALORES

Norte - Sócio-torcedor: R$45,00 - Público Geral: R$110,00 (meia R$55,00) Sul - Sócio-torcedor: R$45,00 - Público Geral: R$110,00 (meia R$55,00) Leste Superior - Sócio-torcedor: R$45,00 - Público Geral: R$110,00 (meia R$55,00)

Leste Inferior - Sócio-torcedor: R$70,00 - Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)

Oeste Inferior - Sócio-torcedor: R$70,00 - Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)

Maracanã Mais - Sócio-torcedor: R$265,00 - Público Geral: R$500,00 (meia R$285,00) SUL B (VISITANTE) - Público Geral: R$110,00 (meia R$55,00)

Os torcedores que comprarem ingressos pela internet deverão realizar a retirada do ingresso físico em um dos pontos de troca (clique aqui e veja a relação no evento em questão). Já os sócios-torcedores do Nação com cartão-ingresso ativo deverão realizar o acesso com o respectivo cartão.

COMPRA E TROCA DE INGRESSOS Para compra e retirada dos ingressos, o titular da compra (comprador ou dono do login) deverá apresentar os seguintes documentos: - Voucher impresso, preenchido e assinado (apenas para troca de ingressos comprados pela internet); - Documento oficial e original de identificação com foto e CPF; - Documento que comprove o benefício para compra de ingresso de meia-entrada (se houver). OBS: Para ingressos comprados por estrangeiros, apenas o passaporte original será aceito como documento oficial.

Reforçamos que não haverá retirada de ingressos por terceiros. Somente o titular da compra poderá realizar a retirada dos ingressos. Caso um mesmo voucher contenha mais de um ingresso, o titular da compra deverá levar os documentos citados acima. Em casos de meia-entrada, será obrigatório apresentar o(s) comprovante(s) de meia(s). IMPORTANTE: o acesso e a permanência de indivíduos menores de 15 anos em estabelecimentos autorizados a realizarem eventos deverá se dar quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

Para conferir todos os pontos de troca disponíveis, informações sobre gratuidades e meia-entrada, acesse a descrição da partida no site mengo.com.br.

Fique atento, pois alterações podem ocorrer de acordo com a organização do evento e das autoridades competentes.