Conmebol pune adversário do Flamengo por infração em jogo da Libertadores

A Conmebol multou o Talleres (ARG) em 15 mil dólares, cerca de R$ 76 mil, por infrações cometidas na partida contra o Flamengo, no dia 12 de abril, no Maracanã, pela Copa Libertadores. De acordo com a entidade, a equipe de Córdoba violou o artigo 7.6 do Manual de Clubes, que regulamento o uso de imagens de TV e nas rede sociais.ATUAÇÕES: Rodrigo Caio divide destaque com autores de gols do Fla!O Flamengo venceu o Talleres por 3 a1 no Rio de Janeiro e, em Córdoba, os times empataram em 2 a 2. Líder do Grupo H, o Rubro-Negro está com a classificação encaminhada para as oitavas de final da Copa Libertadores. Confira as chaves e as próximas rodadas aqui!A Comissão Disciplinar da Conmebol ainda não publicou a decisão a respeito do caso de racismo contra os torcedores do Flamengo na partida contra a Universidad Católica, do Chile, pelo Grupo H da Copa Libertadores, em 28 de abril. Neste mês, a entidade oficializou punições mais severas para atos de racismo nas competições.