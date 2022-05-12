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futebol

Conmebol pune adversário do Flamengo por infração em jogo da Libertadores

Talleres foi multado em 15 mil dólares por infração ao Manual de Clubes da Libertadores...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 12:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 12:33
A Conmebol multou o Talleres (ARG) em 15 mil dólares, cerca de R$ 76 mil, por infrações cometidas na partida contra o Flamengo, no dia 12 de abril, no Maracanã, pela Copa Libertadores. De acordo com a entidade, a equipe de Córdoba violou o artigo 7.6 do Manual de Clubes, que regulamento o uso de imagens de TV e nas rede sociais.ATUAÇÕES: Rodrigo Caio divide destaque com autores de gols do Fla!O Flamengo venceu o Talleres por 3 a1 no Rio de Janeiro e, em Córdoba, os times empataram em 2 a 2. Líder do Grupo H, o Rubro-Negro está com a classificação encaminhada para as oitavas de final da Copa Libertadores. Confira as chaves e as próximas rodadas aqui!A Comissão Disciplinar da Conmebol ainda não publicou a decisão a respeito do caso de racismo contra os torcedores do Flamengo na partida contra a Universidad Católica, do Chile, pelo Grupo H da Copa Libertadores, em 28 de abril. Neste mês, a entidade oficializou punições mais severas para atos de racismo nas competições.
Crédito: FlamengovenceuoTalleres(ARG,noMaracanã,pelaLibertadoresFoto:CarldeSouza/AFP)

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