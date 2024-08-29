Geração 3x3: projeto social quer fazer do ES uma potência no basquete

Basquete 3x3 se tornou esporte olímpico Crédito: Fiba 3 x3/Divulgação

O basquete 3x3 foi um dos últimos esportes a fazer parte do quadro olímpico, e vem conquistando seu espaço em todo mundo, e no Espírito Santo a história não é diferente, a ideia é de que ganhe ainda mais praticantes.

O geração 3x3 chega com esse objetivo, “arremessando para a vida nas escolas”, um projeto social que promete promover a inclusão de jovens e a formação, além de criar futuros craques da modalidade olímpica. A organização vem da Central das Comunidades.

“Desde o momento que o basquete 3x3 se torna um esporte olímpico, possui uma grande abertura. A gente já teve o basquete de rua, que criou chances para muitos jovens nas comunidades. Mas o Geração tem um diferencial, porque trabalha com a base”, ressaltou Marcelinho das Comunidades, diretor presidente da organização.

Para celebrar o início do projeto, o Geração 3x3 terá um evento no dia 21 de setembro, no Parque da Cidade Serra. Além de muito basquete, o evento contará com várias atrações como Oficinas de Breaking, DJ, Dança de Rua, Grafite, Treinos de Arremesso, E-Sport de Basquete, além de atrações culturais das comunidades participantes.

Projeto social quer transformar ES em potência do basquete 3x3 Crédito: Divulgação Copa das Comunidades

“A Central das Comunidades pensa em levar oportunidade e criar, não só a questão de formar um grande jogador, mas fazer ele entender que aquele esporte também faz parte da vida dele, podendo ser um grande divisor de águas”, destaca Marcelinho.

O projeto pretende contar com 10 etapas, duas delas já serão realizadas no evento de abertura, com oficinas de capacitação em escolas das redes públicas de ensino das cidades de Serra, Vitória, Cariacica e Vila Velha e podem participar alunos entre 9 e 17 anos.

O diretor de projetos da Central das Comunidades, João Campoi, reforçou a ideia do projeto. “A ideia é ampliar a cultura do esporte, num momento onde o Basquete 3x3 entrou nos Jogos Olímpicos. O Espirito Santo é um celeiro de atletas. Decidimos realizar este projeto nas escolas da rede pública de ensino, onde garantimos o acesso à informação e a prática desta modalidade esportiva. O projeto contemplará 3200 alunos de forma direta e 9000 pessoas podem ser impactadas indiretamente, contando com familiares, comunidade escolar, amigos e simpatizantes do esporte”.

Durante outra etapa nas escolas, serão desenvolvidas atividades de introdução dos alunos às regras do esporte, preparação física, treinos de arremesso, táticas, domínio de habilidades com bola e jogos livres.

O encerramento do projeto tem previsão para o dia 30 de novembro, ao final das etapas das oficinas, serão selecionados os times masculino e feminino de cada escola para participarem de um Torneio Interescolar de Basquete 3x3.