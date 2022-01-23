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No Carioca

Vasco se aproxima da estreia com situação de veteranos indefinida

Vanderlei e Leandro Castan treinam à parte e têm salários elevados. Contudo, ainda não houve acordo para a saída da dupla
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jan 2022 às 14:49

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 14:49

O início do ano, à vera, se aproxima para o Vasco. O time de Zé Ricardo estreia no Campeonato Carioca nesta quarta-feira, contra o Volta Redonda. Mas o clube ainda tem acordos que se mostram difíceis de serem finalizados: os tratos para as já desenhadas saídas de Vanderlei e Leandro Castan.
Leandro Castán estava insatisfeito ao usar camisa com homenagem às pessoas LGBTQIA+
Leandro Castan não será aproveitado por Zè Ricardo, mas tem situação indefinida no clube Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
O goleiro e o zagueiro vêm treinando em horário à parte desde a reapresentação do elenco. O contrato dos dois vai até dezembro, mas já é sabido que a continuidade deles no clube nesta temporada é extremamente improvável. Principalmente no caso do ex-capitão.
Após terminar a temporada passada recebendo uma constrangedora vaia, Castan chegou a se manifestar publicamente sobre não seguir atuando pelo Vasco. No caso do goleiro, embora tenha terminado como reserva, ele atingiu meta para renovação automática. Mas também não deve continuar na Colina.

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Embora o gerente de futebol, Carlos Brazil, tenha sido menos pessimista ao falar do ex-camisa 1, dez dias atrás. E o antes titular - mas que seria reserva este ano - Lucão tenha trocado de clube quatro dias depois. Relembre o que disse o dirigente no último dia 13.
"Estamos conversando com Castan e com Vanderlei. Há o desejo do Castan de sair. Existe uma negociação, não é simples. Precisamos conversar mais um pouco para buscar um entendimento com Vanderlei. Ainda não consegui conversar com ele. Vamos buscar a melhor situação para todos. O Vanderlei, se houver um entendimento nosso, assim como o Bruno Gomes, é uma possibilidade que ele seja reintegrado. Mas queremos jogadores comprometidos. Temos que conversar e encontrar a melhor situação para todos", afirmou Carlos Brazil.

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