Ulisses quer mostrar serviço no Vasco: 'Tenho que mostrar dentro de campo que eu sou capaz'

Em meio a tantas saídas e chegadas no Vasco, há também aqueles que praticamente não tinham chance, mas deverão reaparecer. O caso mais emblemático é o de Ulisses. O zagueiro de 22 anos não entra em campo desde maio. É possível que seja titular na estreia do time no Campeonato Carioca, na quarta-feira, contra o Volta Redonda.- Estou há um tempo sem jogar e agora é a oportunidade da minha vida. Tenho trabalhado firme e agora essa oportunidade apareceu e tenho que estar preparado. É muito importante receber essa confiança do Zé Ricardo, mas eu tenho que mostrar dentro de campo que eu sou capaz. O time vem trabalhando muito bem, nosso objetivo é subir e esse ano vamos conseguir - garantiu Ulisses ao site oficial do Vasco.

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Ulisses é um dos três zagueiros do elenco principal do Cruz-Maltino que vêm trabalhando desde o início da pré-temporada. No jogo-treino da última quinta-feira, ele foi titular ao lado de Anderson Conceição e deu lugar a Luis Cangá na segunda etapa. Neste sábado se juntaram ao trio Eric Pimentel e Zé Vitor, mas de forma provisória.

- O ambiente está muito bom. A rapaziada que chegou veio pra somar também. O Anderson Conceição é um zagueiro muito experiente e espero aprender, já que em cada jogo e em cada treino a gente vêm aprendendo mais. Eu espero pegar essa experiência para poder corresponder bem dentro de campo. É a temporada da minha vida, e eu espero dar o meu melhor para corresponder muito bem a todas expectativas - pregou.

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