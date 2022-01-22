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Ulisses quer mostrar serviço no Vasco: 'Tenho que mostrar dentro de campo que eu sou capaz'

Zagueiro de 22 anos não entra em campo desde maio, mas poderá ser titular na estreia da equipe no Campeonato Carioca, quarta-feira, contra o Volta Redonda...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2022 às 16:36

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 16:36

Em meio a tantas saídas e chegadas no Vasco, há também aqueles que praticamente não tinham chance, mas deverão reaparecer. O caso mais emblemático é o de Ulisses. O zagueiro de 22 anos não entra em campo desde maio. É possível que seja titular na estreia do time no Campeonato Carioca, na quarta-feira, contra o Volta Redonda.- Estou há um tempo sem jogar e agora é a oportunidade da minha vida. Tenho trabalhado firme e agora essa oportunidade apareceu e tenho que estar preparado. É muito importante receber essa confiança do Zé Ricardo, mas eu tenho que mostrar dentro de campo que eu sou capaz. O time vem trabalhando muito bem, nosso objetivo é subir e esse ano vamos conseguir - garantiu Ulisses ao site oficial do Vasco.
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Ulisses é um dos três zagueiros do elenco principal do Cruz-Maltino que vêm trabalhando desde o início da pré-temporada. No jogo-treino da última quinta-feira, ele foi titular ao lado de Anderson Conceição e deu lugar a Luis Cangá na segunda etapa. Neste sábado se juntaram ao trio Eric Pimentel e Zé Vitor, mas de forma provisória.
- O ambiente está muito bom. A rapaziada que chegou veio pra somar também. O Anderson Conceição é um zagueiro muito experiente e espero aprender, já que em cada jogo e em cada treino a gente vêm aprendendo mais. Eu espero pegar essa experiência para poder corresponder bem dentro de campo. É a temporada da minha vida, e eu espero dar o meu melhor para corresponder muito bem a todas expectativas - pregou.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Crédito: Ulissestem22anosesetejogoscomoprofissionaldoVasco(Foto:RafaelRibeiro/VascodaGama

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