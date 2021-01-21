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Em Bragança Paulista

Vasco é goleado pelo Bragantino e volta a se aproximar da zona da degola

Cruz-Maltino foi facilmente envolvido e acabou goleado por 4 a 1. Caso o Fortaleza vença o Santos nesta quinta (21), o time volta à zona de rebaixamento do Brasileirão

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 23:41

LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 23:41
Brasileirão
Claudinho foi decisivo com dois gols e uma assistência para o Bragantino contra o Vasco Crédito: Photo Premium/Folhapress
O Vasco foi a Bragança Paulista, nesta quarta-feira, querendo se recuperar da derrota em casa na rodada anterior, mas viu o cenário piorar: goleada de 4 a 1 para o Red Bull Bragantino, uma atuação desastrosa e o time pode voltar à zona de rebaixamento nesta quinta-feira.
O primeiro tempo foi um verdadeiro massacre do time da casa. Só nos primeiros cinco minutos, os comandados de Maurício Barbieri criaram três chances, mas os chutes ou foram travados ou foram para fora. Todavia, o gol que abriu o placar não demorou: Eric Ramires, sem marcação, aproveitou cruzamento de Claudinho e finalizou no contrapé de Fernando Miguel.

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O massacre era tanto que Vanderlei Luxemburgo fez a primeira alteração aos 29 minutos do primeiro tempo. Tentou reorganizar o time ao tirar Juninho, colocar Yago Pikachu e mudar o sistema tático. Mas atacar, de verdade, o time só conseguiu na reta final da primeira etapa, num cabeceio de pouca força efetuado por Cano. E a equipe seguiu pressionada.
Luxa promoveu mais duas alterações no intervalo e o jogo ficou franco: Carlinhos tentou um chute de um lado, Claudinho do outro. O Vasco fez uma boa jogada pela esquerda, aos 16 minutos, mas Cano não conseguiu finalizar. De todo modo, o Cruz-Maltino conseguia ocupar o campo ofensivo e pensar o ataque. Uma evolução em relação à primeira etapa. Mas faltava algo mais.
Faltava o talento que Claudinho demonstrou sobrar aos 26 minutos. De fora da área, um chute forte e preciso, no ângulo superior esquerdo do goleiro vascaíno. E 2 a 0 para o time da casa. Cinco minutos depois, Carlinhos chutou, Cleiton bateu roupa e Gabriel Pec aproveitou o rebote. Vasco de volta ao jogo, e ameaçou uma pressão.
Mas Andrey bobeou na saída de bola, Hurtado lhe roubou a bola e Claudinho finalizou. No desvio em Werley, Fernando Miguel nada pôde fazer. Derrota vascaína definida, mas ainda teve tempo de Hurtado, de falta, transformá-la em goleada. Entre tais gols, Pec colocou uma bola na trave, mas sem efeito no resultado.

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