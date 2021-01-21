Grêmio e Galo empatam e perdem a chance de encostar no líder São Paulo

Em um duelo de muito equilíbrio, Grêmio e Atlético-MG ficaram empatados em 1 a 1, gols de Hyoran, de pênalti, com Everton deixando tudo igual na partida desta quarta-feira, 20 de janeiro, na Arena do Grêmio, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo teve alternâncias no comando, com o Galo controlando a maior parte das ações, enquanto os gaúchos foram buscar o resultado mais na base da força, do que em um jogo de fluidez da defesa para o ataque. No fim, o resultado foi ruim para ambos, já que o Tricolor chegou aos 51 pontos, se manteve na sexta posição e fica mais longe da briga pelo título. Já o Galo, perdeu a oportunidade de ficar a apenas um ponto do líder São Paulo. Segue na terceira posição, com 54 pontos e um jogo a menos do que os rivais. Jogo mais “brigado” do que “jogado” Grêmio e Atlético-MG ficaram se “estudando” nos primeiros 15 minutos de jogo. Pouco tentaram ir ao ataque e trocavam passes, sem muita efetividade ofensiva. Eram dois times bem postados em, com marcação “alta”, só com jogadas individuais e boas triangulações para abrirem as defesas. Galo ousou um pouco mais e saiu vencedor no primeiro tempo Com a forte marcação dos dois lados, Galo e Grêmio teriam de recorrer às individualidades dos seus jogadores de frente. Se Pepê e Diego Souza não renderam o esperado, Keno, Vargas e Savarino foram mais efetivos. Em uma jogada de Keno com Vargas, o Atlético fez ótima troca de passes perto da grande área, deixando Arana na cara do gol, o que obrigou Thaciano a derrubar o jogador alvinegro. Hyoran, novo cobrador oficial de pênaltis do Gali, foi eficaz e abriu o placar na Arena. A equipe de Sampaoli conseguiu um gol precioso em um duelo muito equilibrado.
GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)Vanderlei; Victor Ferraz Everton, aos 35’-2ºT), Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Maicon, aos 13’-2ºT), Thaciano (Pinares, aos 12’-2ºT), Alisson (Ferreira, aos 28’-2ºT), Jean Pyerre e Pepê (Luiz Fernando, aos 28’-2ºt); Diego Souza. ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)Everson; Guga, Réver(Gabriel-intervalo), Junior Alonso e Igor Rabello; Guilherme Arana, Allan e Hyoran (Dylan Borrero, aos 31’-2ºT); Savarino (Alan Franco, aos 20’-2ºT), Vargas (Sasha, aos 31’-2ºT) e Keno (Marrony, aos 41’-2ºT)