Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Grêmio e Galo empatam e perdem a chance de encostar no líder São Paulo

O duelo foi muito equilibrado, com o Alvinegro tendo o controle da partida na maior parte do tempo, enquanto o Tricolor buscou a igualdade na base do 'abafa'...
LanceNet

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 21:18

Em um duelo de muito equilíbrio, Grêmio e Atlético-MG ficaram empatados em 1 a 1, gols de Hyoran, de pênalti, com Everton deixando tudo igual na partida desta quarta-feira, 20 de janeiro, na Arena do Grêmio, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo teve alternâncias no comando, com o Galo controlando a maior parte das ações, enquanto os gaúchos foram buscar o resultado mais na base da força, do que em um jogo de fluidez da defesa para o ataque. No fim, o resultado foi ruim para ambos, já que o Tricolor chegou aos 51 pontos, se manteve na sexta posição e fica mais longe da briga pelo título. Já o Galo, perdeu a oportunidade de ficar a apenas um ponto do líder São Paulo. Segue na terceira posição, com 54 pontos e um jogo a menos do que os rivais. Jogo mais “brigado” do que “jogado” Grêmio e Atlético-MG ficaram se “estudando” nos primeiros 15 minutos de jogo. Pouco tentaram ir ao ataque e trocavam passes, sem muita efetividade ofensiva. Eram dois times bem postados em, com marcação “alta”, só com jogadas individuais e boas triangulações para abrirem as defesas. Galo ousou um pouco mais e saiu vencedor no primeiro tempo Com a forte marcação dos dois lados, Galo e Grêmio teriam de recorrer às individualidades dos seus jogadores de frente. Se Pepê e Diego Souza não renderam o esperado, Keno, Vargas e Savarino foram mais efetivos. Em uma jogada de Keno com Vargas, o Atlético fez ótima troca de passes perto da grande área, deixando Arana na cara do gol, o que obrigou Thaciano a derrubar o jogador alvinegro. Hyoran, novo cobrador oficial de pênaltis do Gali, foi eficaz e abriu o placar na Arena. A equipe de Sampaoli conseguiu um gol precioso em um duelo muito equilibrado.
GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)​Vanderlei; Victor Ferraz Everton, aos 35’-2ºT), Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Maicon, aos 13’-2ºT), Thaciano (Pinares, aos 12’-2ºT), Alisson (Ferreira, aos 28’-2ºT), Jean Pyerre e Pepê (Luiz Fernando, aos 28’-2ºt); Diego Souza. ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)​Everson; Guga, Réver(Gabriel-intervalo), Junior Alonso e Igor Rabello; Guilherme Arana, Allan e Hyoran (Dylan Borrero, aos 31’-2ºT); Savarino (Alan Franco, aos 20’-2ºT), Vargas (Sasha, aos 31’-2ºT) e Keno (Marrony, aos 41’-2ºT)

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados