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futebol

Fluminense perde Fred e Caio Paulista para clássico com o Botafogo

Centroavante levou o terceiro cartão amarelo, enquanto o atacante acabou expulso já nos minutos finais do empate com o Coritiba...

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 22:53

LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 22:53
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense perdeu um importante jogador para o confronto contra o Botafogo, no próximo domingo. O centroavante Fred levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso no clássico, assim como o atacante Caio Paulista, expulso ao final do duelo com o Coritiba, que terminou empatado em 3 a 3, nesta quarta-feira.
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Felippe Cardoso, que normalmente substitui Fred, é o favorito para iniciar na vaga do camisa 9 em São Januário - o Maracanã está entregue à Conmebol para a final da Libertadores. John Kennedy, que estreou no profissional já marcando gol, corre por fora na disputa.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Com o resultado, o Fluminense permanece em sétimo, com 47, mas pode cair em caso de vitória do Santos. Na próxima rodada, o clássico com o lanterna Botafogo será no domingo, às 20h30.

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