Fluminense perde Fred e Caio Paulista para clássico com o Botafogo

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense perdeu um importante jogador para o confronto contra o Botafogo, no próximo domingo. O centroavante Fred levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso no clássico, assim como o atacante Caio Paulista, expulso ao final do duelo com o Coritiba, que terminou empatado em 3 a 3, nesta quarta-feira.

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Felippe Cardoso, que normalmente substitui Fred, é o favorito para iniciar na vaga do camisa 9 em São Januário - o Maracanã está entregue à Conmebol para a final da Libertadores. John Kennedy, que estreou no profissional já marcando gol, corre por fora na disputa.

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