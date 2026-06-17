Ronaldo diz que Messi é o melhor jogador da história do futebol

Ronaldo Fenômeno não tem medo de dizer: Lionel Messi é o melhor jogador de futebol de todos os tempos. O ídolo da seleção brasileira deixou a rivalidade histórica com a Argentina de lado e também se rendeu ao brilho de "La Pulga", em entrevista ao jornal Mundo Deportivo.





Na noite desta terça-feira (16), Messi igualou Miroslav Klose com 16 gols em Copas do Mundo e superou os 15 de Ronaldo, ao marcar três vezes na vitória da Argentina contra a Argélia, por 3 a 0.





Herói do pentacampeonato de 2002 se derreteu pelo camisa 10 após "noite inesquecível" em Kansas City, nos Estados Unidos. Após apreciar o hat-trick do argentino na estreia, Ronaldo disse que chegou a hora de o mundo aceitar que Messi está no topo do esporte.





"Toda vez que Messi pisa no gramado, todo o resto se torna histórico e elegante. Já é hora de o mundo parar de se esconder e aceitar o fato de que ele é o melhor jogador de todos os tempos. Ele continua atuando em alto nível a cada temporada e na Copa do Mundo, mas, ainda assim, há quem duvide dele. É uma noite inesquecível e histórica, que ficará para sempre registrada nos livros de história", disse Ronaldo, ao Mundo Deportivo.