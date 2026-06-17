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Declaração forte

Ronaldo diz que Messi é o melhor jogador da história do futebol

"Já é hora de o mundo parar de se esconder e aceitar", disse o ex-atacante da Seleção Brasileira após o argentino se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 18:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jun 2026 às 18:26
Ronaldo Fenômeno
Divulgação

Ronaldo Fenômeno não tem medo de dizer: Lionel Messi é o melhor jogador de futebol de todos os tempos. O ídolo da seleção brasileira deixou a rivalidade histórica com a Argentina de lado e também se rendeu ao brilho de "La Pulga", em entrevista ao jornal Mundo Deportivo.


Na noite desta terça-feira (16), Messi igualou Miroslav Klose com 16 gols em Copas do Mundo e superou os 15 de Ronaldo, ao marcar três vezes na vitória da Argentina contra a Argélia, por 3 a 0.


Herói do pentacampeonato de 2002 se derreteu pelo camisa 10 após "noite inesquecível" em Kansas City, nos Estados Unidos. Após apreciar o hat-trick do argentino na estreia, Ronaldo disse que chegou a hora de o mundo aceitar que Messi está no topo do esporte.


"Toda vez que Messi pisa no gramado, todo o resto se torna histórico e elegante. Já é hora de o mundo parar de se esconder e aceitar o fato de que ele é o melhor jogador de todos os tempos. Ele continua atuando em alto nível a cada temporada e na Copa do Mundo, mas, ainda assim, há quem duvide dele. É uma noite inesquecível e histórica, que ficará para sempre registrada nos livros de história", disse Ronaldo, ao Mundo Deportivo.

Messi Argentina
Messi se tornou, junto com Klose, o maior artilheiro das Copas.  Reuters/Folhapress

O ex-atacante também não se incomodou de ser ultrapassado na artilharia do Mundial. "Os recordes foram feitos para ser quebrados, e a pessoa que os quebra não surpreende nenhum torcedor de futebol no mundo. Além disso, a Argentina é a atual campeã da competição", declarou.


Aos 39 anos, Messi quebrou recordes e encantou o mundo em sua sexta Copa do Mundo. O camisa 10 balançou as redes três vezes no triunfo da atual campeã mundial sobre a Argélia, pelo Grupo K, e empatou com o alemão Miroslav Klose na artilharia da competição, com 16 gols.


Depois do jogo, o argentino exaltou o Fenômeno e minimizou os números. "No final são estatísticas e nada mais. Embora esteja orgulhoso de competir com todos eles, não significa nada para mim. Ronaldo, dos que vi, foi um dos maiores e não é o primeiro. Então são só estatísticas", disse em entrevista.

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