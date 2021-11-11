Vasco demite o técnico Fernando Diniz e o diretor Alexandre Pássaro

O diretor-executivo Alexandre Pássaro e o técnico Fernando Diniz foram desligados do Vasco Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

A pressão interna e externa para a aceleração das mudanças no Vasco surtiu efeito. Na noite desta quinta-feira (11), o técnico Fernando Diniz e o diretor-executivo de futebol, Alexandre Pássaro, foram demitidos de seus respectivos cargos. Assim o clube cruz-maltino inicia os trabalhos visando ao acesso, agora na temporada 2022.

Fernando Diniz disputou doze jogos, nos quais obteve apenas quatro vitórias. Foram também três empates e cinco derrotas, num total de 41,6% de aproveitamento. Foi o terceiro técnico do Cruz-Maltino na Série B do Campeonato Brasileiro, e o que teve aproveitamento mais baixo. A pressão sobre Diniz se intensificou depois das atuações vexatórias do time nas derrotas do último domingo e da última quarta-feira: em casa, 4 a 0 para o Botafogo e 3 a 0 para o Vitória.

Já Alexandre Pássaro era alvo de pressão há mais tempo. Apesar dos elogios nos primeiros meses de trabalho, principalmente pela modernização do departamento de futebol e pela montagem do elenco, a não correção de rota resultou no desempenho linearmente pífio do time na Série B do Campeonato Brasileiro.

Já havia, internamente, o desejo de ter mais um ou dois personagens no organograma do departamento de futebol do Vasco. O agora ex-dirigente divulgou carta à torcida no qual se desculpa pelo fracasso da equipe na tentativa de acesso.

NOTA OFICIAL

"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que iniciou, nesta quinta-feira (11/11), as primeiras ações em vistas da reestruturação do Departamento de Futebol para a temporada 2022.

Alexandre Pássaro não exerce mais a função de Diretor Executivo de Futebol do Clube a partir desta data. Além do Executivo, o técnico Fernando Diniz também se desliga de suas funções no Cruzmaltino de forma imediata.

O Vasco da Gama atuará nos próximos três jogos do Campeonato Brasileiro com sua comissão permanente, liderada pelo assistente técnico Fábio Cortez. O Clube vai ao mercado para recompor sua equipe técnica do Departamento de Futebol.

Nos pouco mais de dez meses em que esteve à frente do Futebol, Pássaro atuou de forma profissional e reestruturou inteiramente o Departamento, estabelecendo processos fundamentais para a modernização e contribuindo para o aumento da saúde financeira do Clube.