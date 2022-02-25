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Futuro definido

Tite diz que não seguirá na Seleção Brasileira após a Copa no Qatar

O Brasil irá para a sua segunda Copa do Mundo sob o comando do gaúcho. Em 2018, na Rússia, a equipe foi eliminada nas quartas de final pela Bélgica, com derrota por 2 a 1

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 17:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 fev 2022 às 17:36
Tite segue pragmático à frente da Seleção
Tite segue pragmático à frente da Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O técnico Tite não seguirá na seleção brasileira após a Copa do Mundo do Qatar. A informação foi anunciada por ele mesmo, nesta sexta-feira (25), durante participação no programa Redação SporTV.
"Estou muito focado no trabalho, sei do ciclo. Tive uma oportunidade que muitos outros profissionais poderiam ter tido ao longo da história: Minelli, Ênio Andrade, Abel Braga, vários profissionais que poderiam estar aqui. Não convém responder agora [se essa é minha última Copa na seleção ou não], mas eu tenho consciência do meu ciclo. Este ciclo vai até o final do Mundial", disse o treinador de 60 anos.

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Classificado para a Copa do Mundo deste ano, o Brasil irá para a sua segunda edição do torneio sob o comando do gaúcho. Em 2018, na Rússia, a equipe foi eliminada nas quartas de final pela Bélgica, com derrota por 2 a 1.
Contratado em junho de 2016 para ser o substituto de Dunga na seleção, Tite conquistou o título da Copa América de 2019, disputada no Brasil. No ano passado, em nova edição da competição sediada no país, ficou com o vice-campeonato diante da Argentina, que não levantava uma taça desde 1993.
A seleção brasileira lidera as Eliminatórias para o Qatar de maneira invicta, com 35 pontos. A campanha tem 12 vitórias e três empates.

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