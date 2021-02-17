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Estados Unidos

Seis vezes melhor do mundo, Marta renova com Orlando Pride até 2022

Marta não ocupa mais vaga de estrangeira no time. A atleta brasileira recebeu o Green Card, visto de permanência e para trabalho nos Estados Unidos

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 17:46

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

17 fev 2021 às 17:46
Jogadora de Futebol Marta
A jogadora brasileira Marta renovou o contrato com o Orlando Pride, da Flórida. Crédito: Fernando Frazão/ Agência Brasil
A jogadora Marta renovou o contrato com o Orlando Pride, da Flórida. O clube norte-americano anunciou nesta quarta-feira (17) por meio das redes sociais a permanência da atleta eleita seis vezes melhor do mundo. O novo acordo vai até a temporada de 2022 da Liga Norte-americana de Futebol Feminino (NWSL, sigla em inglês) e prevê a possibilidade da renovação por mais um ano.
O Orlando Pride confirmou ainda que a brasileira conseguiu o Green Card (visto de permanência e para trabalho nos Estados Unidos). Com isso, a atleta não ocupa mais vaga de estrangeira. Além do documento americano, Marta também possui cidadania sueca.
A NWSL tem a retomada da temporada 2021 com a segunda edição da Challenge Cup no dia 9 de abril. Apenas depois desse torneio que recomeça a competição regular em 15 de maio.
Depois de jogar quatro anos na Suécia, pelas equipes do FC Rosengård e Tyresö FF, a brasileira foi anunciada pelo Orlando Pride em abril de 2017. Nesse período, ele atuou pelo clube em 58 oportunidades, 54 como titular e é a goleadora do clube com 23 gols e a atleta que deu mais assistências, totalizando 11 em quatro temporadas. “Além da Marta ser uma jogadora de nível mundial, ela acrescenta muito valor ao nosso clube além do campo de jogo,” disse ao site do clube a vice-presidente executivo Amanda Duffy. “A decisão de reestruturar e extender o contrato da Marta deixa bem clara a importância dela à nossa organização e aos nossos esforços de nos mantermos no maior nível possível com as melhores jogadoras,” acrescentou.

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