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futebol

Matheus Carvalho projeta título estadual para o Náutico

Atacante se recuperou de lesão e agora promete ajudar o Timbu no Campeonato Pernambucano...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 17:06

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 17:06

Crédito: Tiago Caldas/Náutico
Uma das principais perdas do Náutico para 2020 foi Matheus Carvalho. O atacante estava em ótima fase, mas sofreu uma lesão no joelho e precisou ficar fora de combate.
+ Veja jogadores “sumidos” que seu time poderia tentar contratar para 2021
Aos 28 anos, o centroavante espera que a temporada 2021 seja diferente com a camisa do Timbu e ele possa contribuir na busca pelo título do estadual.
‘Minha meta, em todos os campeonatos que eu disputei, foi ganhar tudo. Eu não gosto de perder e foi assim que eu vim para o Náutico. Infelizmente, lá em 2019, a gente bateu na trave do Pernambucano para o Sport, e ano passado também ficou de fora da decisão, e o Salgueiro se sagrou campeão. E minha meta agora? A gente está com muita fome de ganhar esse Pernambucano’, declarou.
+ E se os clubes brasileiros fossem comparados com escolas de samba?
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Antes do Campeonato Pernambucano, o Náutico faz a sua estreia na temporada no próximo sábado, quando encara o Botafogo-PB, em amistoso.

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