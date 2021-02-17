Matheus Carvalho projeta título estadual para o Náutico

Crédito: Tiago Caldas/Náutico

Uma das principais perdas do Náutico para 2020 foi Matheus Carvalho. O atacante estava em ótima fase, mas sofreu uma lesão no joelho e precisou ficar fora de combate.

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Aos 28 anos, o centroavante espera que a temporada 2021 seja diferente com a camisa do Timbu e ele possa contribuir na busca pelo título do estadual.

‘Minha meta, em todos os campeonatos que eu disputei, foi ganhar tudo. Eu não gosto de perder e foi assim que eu vim para o Náutico. Infelizmente, lá em 2019, a gente bateu na trave do Pernambucano para o Sport, e ano passado também ficou de fora da decisão, e o Salgueiro se sagrou campeão. E minha meta agora? A gente está com muita fome de ganhar esse Pernambucano’, declarou.

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