Gledson comemora renovação de contrato com o Avaí

Crédito: Leandro Boeira/Avaí

A temporada 2021 já começou para o Avaí e, enquanto o time se prepara para estrear no Campeonato Catarinense, o goleiro Gledson entrou em acordo com a diretoria e prolongou o seu vinculo.

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Durante a coletiva de imprensa, o arqueiro não escondeu a sua felicidade pela sua permanência e contou os planos para o primeiro semestre.

‘Eu me sinto honrado com essa permanência de mais um ano vestindo a camisa do Avaí. Era um desejo e o que eu estava almejando para esse ano de 2021. Estamos nos preparando na pré-temporada e buscando fazer o máximo nos treinamentos do dia a dia para começar o Catarinense e fazermos o nosso melhor’, afirmou, antes de completar:

‘Estamos reunidos e conversando bastante. A gestão passada montou um grande elenco e a maioria continua aqui. Na reta final da Série B, conseguimos fazer um futebol bonito e vistoso. Esperamos que a gente consiga manter a mesma performance e, lógico, aperfeiçoando para buscar nossos objetivos’.

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