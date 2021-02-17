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futebol

Gledson comemora renovação de contrato com o Avaí

Arqueiro foi um dos destaques do Leão na Série B e prolongou seu vinculo...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 17:12

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 17:12

Crédito: Leandro Boeira/Avaí
A temporada 2021 já começou para o Avaí e, enquanto o time se prepara para estrear no Campeonato Catarinense, o goleiro Gledson entrou em acordo com a diretoria e prolongou o seu vinculo.
+ E se os clubes brasileiros fossem comparados com escolas de samba?
Durante a coletiva de imprensa, o arqueiro não escondeu a sua felicidade pela sua permanência e contou os planos para o primeiro semestre.
‘Eu me sinto honrado com essa permanência de mais um ano vestindo a camisa do Avaí. Era um desejo e o que eu estava almejando para esse ano de 2021. Estamos nos preparando na pré-temporada e buscando fazer o máximo nos treinamentos do dia a dia para começar o Catarinense e fazermos o nosso melhor’, afirmou, antes de completar:
‘Estamos reunidos e conversando bastante. A gestão passada montou um grande elenco e a maioria continua aqui. Na reta final da Série B, conseguimos fazer um futebol bonito e vistoso. Esperamos que a gente consiga manter a mesma performance e, lógico, aperfeiçoando para buscar nossos objetivos’.
+ Veja jogadores “sumidos” que seu time poderia tentar contratar para 2021
Calendário
A estreia do Avaí na temporada acontece no dia 24 de fevereiro, diante do Juventus, na Ressacada.

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