São Mateus empata com o Rio Branco VN e segue na vice-liderança

Rio Branco de Venda Nova x São Mateus Crédito: Cid Fernandes

Na única partida deste domingo, da quinta rodada da primeira fase, a vice-liderança do Campeonato Capixaba 2020 estava em jogo. Atuando em seus domínios, no estádio Olímpio Perim, o Rio Branco de Venda Nova saiu na frente, perdeu pelo menos outras cinco chances de ampliar e viu o São Mateus arrancar o empate de 1 a 1, nos acréscimos.

Na etapa inicial, o meio de campo Canário fez uma linda jogada pela direita, entrou na área e surpreendeu o goleiro Ricardo e acertou um lindo chute de cobertura. Golaço! No fim do jogo, em um contra-ataque, a bola foi cruzada da esquerda e o zagueiro Rafael Olioza marcou em favor do Pitbull do Norte.

O gol salvador no fim manteve o São Mateus na frente do Rio Branco VN e na vice-liderança do Estadual, com 10 pontos ganhos. O Brancão Polenteiro foi aos nove, perdeu a posição para o xará da Capital e agora é o quarto..

O Campeonato Capixaba 2020 prossegue na próxima quinta-feira com os jogos da sexta rodada da primeira fase. Às 20h15, no estádio Robertão, em Serra Sede, o São Mateus visita o Serra. O Rio Branco VN não entra em campo no meio de semana porque o jogo contra o Vitória-ES foi adiado para o dia 4 de março. Com isso, o Brancão Polenteiro só volta a jogar depois do carnaval, no dia 1 de março, às 15h, quando recebe o Serra, no Olímpio Perim.

O jogo

No primeiro tempo o Rio Branco fez apenas um gol, mas poderia ter ido para o vestiário com pelo menos três de vantagem, se não fosse uma defesa incrível do goleiro Ricardo e o travessão, que evitaram as finalizações do centroavante Rafael Castro. Aos 39 minutos, o gol finalmente saiu, em um lance de categoria do meia Canário, que invadiu a área pelo lado direito e bateu de cobertura.

Na etapa final, o Rio Branco se manteve superior e perdendo gols. Logo no início, Marcudinho foi à linha de fundo, cruzou rasteiro e Rafael Castro perdeu um gol incrível. Walber foi outro que desperdiçou uma grande chance. O meia recebeu na entrada da área, limpou a jogada e chutou rasteiro, em cima do goleiro Ricardo.