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Campeonato Capixaba

Serra vence o Atlético-ES e sobe na tabela do Capixaba 2020

Diego Alves e Soares marcaram os gols do jogo disputado no Sumaré

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 14:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 14:24
Estádio Sumaré Crédito: Cid Fernandes
Assim como a Desportiva Ferroviária, o Serra teve um início complicado no Campeonato Capixaba 2020, ao perder dois dos seus três primeiros. Mas, o Cobral-Coral vem se encontrando na competição, após a chegada do treinador Dário Lourenço. Na tarde deste sábado, no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, o Tricolor Serrano chegou a sua segunda vitória consecutiva ao derrotar o Atlético-ES, por 2 a 1.
Os dois gols da equipe da Grande Vitória saíram no segundo tempo. Aos cinco minutos, após uma cobrança de escanteio de Emílio, Diego Alves abriu o placar. Aos 43, o atacante Soares entrou na área, driblou o goleiro Ewerton e marcou o segundo gol. Nos acréscimos, o Galo da Vila descontou.
Com os resultados de momento, o Serra vai aos sete pontos e sobe para a quinta posição. Já o Atlético, com a derrota, segue com quatro pontos e cai para a oitava colocação.
O Campeonato Capixaba 2020 prossegue na próxima quinta-feira com os jogos da sexta rodada da primeira fase. Às 20h15, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, o Atlético Itapemirim visita a Desportiva Ferroviária. No mesmo horário, o Serra recebe o São Mateus, no Robertão, em Serra Sede.

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