Serra vence o Atlético-ES e sobe na tabela do Capixaba 2020

Estádio Sumaré Crédito: Cid Fernandes

Assim como a Desportiva Ferroviária, o Serra teve um início complicado no Campeonato Capixaba 2020, ao perder dois dos seus três primeiros. Mas, o Cobral-Coral vem se encontrando na competição, após a chegada do treinador Dário Lourenço. Na tarde deste sábado, no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, o Tricolor Serrano chegou a sua segunda vitória consecutiva ao derrotar o Atlético-ES, por 2 a 1.

Os dois gols da equipe da Grande Vitória saíram no segundo tempo. Aos cinco minutos, após uma cobrança de escanteio de Emílio, Diego Alves abriu o placar. Aos 43, o atacante Soares entrou na área, driblou o goleiro Ewerton e marcou o segundo gol. Nos acréscimos, o Galo da Vila descontou.

Com os resultados de momento, o Serra vai aos sete pontos e sobe para a quinta posição. Já o Atlético, com a derrota, segue com quatro pontos e cai para a oitava colocação.