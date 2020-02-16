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Campeonato Capixaba

Rio Branco vence, afunda o Estrela e volta ao G-4 do Capixaba 2020

Nildo, o atacante gordinho, faz a diferença para o Capa-Preta, deixando o Gigante do Sul em maus lençóis na competição, com quatro derrotas consecutivas

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 14:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 14:30
Nildo, atacante do Rio Branco Crédito: Renato Bonisenha/Rio Branco AC
O duelo deste sábado, no Kleber Andrade, reunia dois times que foram derrotados na última rodada, porém, o Estrela do Norte vive situação mais preocupante. E que se tornou desesperadora após o apito final, porque o Rio Branco-ES venceu por 1 a 0, pegou impulso no ameaçado rival e subiu para a 3ª posição na tabela do Campeonato Capixaba 2020. Sem nenhum ponto até o momento, o Gigante do Sul terá quatro jogos seguidos em casa para tentar se recuperar.
O Brancão chegou a vitória com um "gol de peso". Aos 27 minutos do 2º tempo, Ronicley foi na linha de fundo e cruzou para o gordinho centroavante Nildo Júnior, que escorou com a ponta do pé e definiu o placar.
Com a vitória, o Rio Branco-ES subiu duas posições e figura na 3ª posição, com nove pontos ganhos. Já o Estrela segue com seu calvário, zerado e na 9ª posição, à frente apenas do Linhares no saldo de gols (-4 a -10).
O jogo
No primeiro tempo, o Rio Branco tentava vários cruzamentos para a área, mas com um ataque baixo, facilitava pra defesa do Estrela, bem postada e com três zagueiros. A arbitragem deixou o "jogo correr solto", o que acabou ocasionando várias entradas ríspidas (Pepeta saiu machucado).
Já na segunda etapa, com as alterações o jogo ficou mais aberto. E uma mudança do técnico Ruy Scarpino fez a diferença: o gordinho Nildo Júnior entrou no intervalo e mesmo com pouca mobilidade, trouxe perigo ao gol do Estrela. Até que aos 27, Ronicley cruzou e o centroavante escorou para o gol. Perdendo mais uma, Zé Humberto pôs o time pra frente, colocando vários atacantes em campo, mas a defesa Capa-Preta suportou a pressão e saiu com a vitória.

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Próximos jogos
Na sexta rodada do Campeonato Capixaba as duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira, dia 20. O Rio Branco-ES vai até Águia Branca encarar o Real Noroeste, às 19h. Já o Estrela do Norte recebe a visita do Linhares, mais tarde, às 20h15, no Sumaré.

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