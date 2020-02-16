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Campeonato Capixaba

Desportiva vence o Linhares e engrena no Capixaba 2020

David e Matheus Bidick, duas vezes, marcaram os gols do jogo disputado no Sernamby

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 14:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 14:17
Estádio Sernamby Crédito: Pedro Artur
Depois de um início complicado, com duas derrotas consecutivas, a Desportiva Ferroviária começa engrenar no Campeonato Capixaba 2020. Embalada pela grande vitória no clássico contra o Rio Branco-ES, na tarde deste sábado a Locomotiva foi ao Sernamby, em São Mateus, e venceu o lanterna Linhares, por 3 a 1.
Superior e criando mais oportunidades, a Tiva não teve problemas para chegar ao tirunfo fora de casa. No primeiro tempo, aos 32 minutos, após um cruzamento do meia Dodô, o zagueiro David meteu a cabeça na bola e abriu o placar. Na etapa final, a Tiva confirmou a vitória com o atacante Matheus Bidick. Aos 24, o jogador recebeu um lindo passe de Cristian e balançou as redes. O Linhares chegou a descontar, mas o mesmo Bidick, aos 42, fez o terceiro e deu números finais ao jogo.
Com o resultado, a Desportiva vai aos seis pontos ganhos e sobe para a sétima colocação na tabela. Do outro lado, o Linhares segue a sua sequência de derrotas, que hoje chega a cinco.
O Campeonato Capixaba 2020 prossegue na próxima quinta-feira com os jogos da sexta rodada da primeira fase. Às 20h15, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, a Desportiva Ferroviária recebe o Atlético Itapemirim. No mesmo horário, o Linhares vai até ao Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, para enfrentar o Estrela do Norte.

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