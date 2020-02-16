Desportiva vence o Linhares e engrena no Capixaba 2020

Estádio Sernamby Crédito: Pedro Artur

Depois de um início complicado, com duas derrotas consecutivas, a Desportiva Ferroviária começa engrenar no Campeonato Capixaba 2020. Embalada pela grande vitória no clássico contra o Rio Branco-ES, na tarde deste sábado a Locomotiva foi ao Sernamby, em São Mateus, e venceu o lanterna Linhares, por 3 a 1.

Superior e criando mais oportunidades, a Tiva não teve problemas para chegar ao tirunfo fora de casa. No primeiro tempo, aos 32 minutos, após um cruzamento do meia Dodô, o zagueiro David meteu a cabeça na bola e abriu o placar. Na etapa final, a Tiva confirmou a vitória com o atacante Matheus Bidick. Aos 24, o jogador recebeu um lindo passe de Cristian e balançou as redes. O Linhares chegou a descontar, mas o mesmo Bidick, aos 42, fez o terceiro e deu números finais ao jogo.

Com o resultado, a Desportiva vai aos seis pontos ganhos e sobe para a sétima colocação na tabela. Do outro lado, o Linhares segue a sua sequência de derrotas, que hoje chega a cinco.