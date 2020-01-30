Rio Branco de Venda Nova vence o Linhares na estreia do Capixaba 2020

Eliminado ainda nas quartas de final, no ano passado, o Rio Branco VN vem para o Campeonato Capixaba 2020 com o objetivo de alçar voos mais altos. E, na noite desta quarta-feira, o Brancão Polenteiro estreou na competição com vitória. Marcando três gols no segundo tempo, o time do técnico Carlos Roy derrotou o Linhares, por 3 a 1, no Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.
Depois de um primeiro tempo sem gols, o Rio Branco abriu o placar logo aos três minutos da etapa final com o meia Walber, que acertou um lindo chute de fora da área. O Linhares empatou aos 12, em cobrança de pênalti de Wendy. Doze minutos depois o mesmo Wendy acabou expulso e o Rio Branco foi para cima. Aos 28, Henrique Tiririca fez o segundo, de cabeça, e, aos 36, o centroavante Rafael Castro fechou o placar.
Com os resultados de momento, o Rio Branco VN divide a liderança do Campeonato Capixaba com o Vitória-ES e o Rio Branco-ES, com três pontos ganhos.
O Campeonato Capixaba 2020 prossegue no próximo final de semana com os jogos da segunda rodada da primeira fase. No sábado, às 15h, o Linhares enfrenta o Atlético-ES, no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. O Rio Branco volta a campo na terça-feira, às 20h15 para encarar o Estrela do Norte, também no Sumaré.