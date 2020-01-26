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Campeonato Capixaba

Real Noroeste e Serra empatam na rodada inaugural do Capixaba 2020

Jogando no José Olímpio da Rocha, Tricolor Serrano teve dois gols do atacante Rael anulados

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 23:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 23:26
Real Noroeste x Serra Crédito: Rafael Chaves / Serra FC
O Real Noroeste recebeu o Serra no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, para a partida da primeira rodada do Campeonato Capixaba 2020. E nos 90 minutos de bola rolando ambas as equipes não conseguiram marcar, finalizando o jogo no empate de 0 a 0.
As duas equipes buscaram o resultado, porém, cada time saiu com apenas um ponto. A bola chegou a entrar duas vezes, para o Serra, no segundo tempo, com o centroavante Rael, mas de forma irregular, de acordo com o juiz que não validou os gols do camisa 9.
O Capixabão 2020 prossegue no próximo final de semana com os jogos da segunda rodada da primeira fase. No sábado, às 15h, o Real Noroeste enfrenta a desportiva Ferroviária, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. No mesmo dia e hora, o Serra recebe o Vitória, no estádio Robertão, em Serra Sede.

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