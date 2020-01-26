Real Noroeste e Serra empatam na rodada inaugural do Capixaba 2020

O Real Noroeste recebeu o Serra no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, para a partida da primeira rodada do Campeonato Capixaba 2020. E nos 90 minutos de bola rolando ambas as equipes não conseguiram marcar, finalizando o jogo no empate de 0 a 0.
As duas equipes buscaram o resultado, porém, cada time saiu com apenas um ponto. A bola chegou a entrar duas vezes, para o Serra, no segundo tempo, com o centroavante Rael, mas de forma irregular, de acordo com o juiz que não validou os gols do camisa 9.
O Capixabão 2020 prossegue no próximo final de semana com os jogos da segunda rodada da primeira fase. No sábado, às 15h, o Real Noroeste enfrenta a desportiva Ferroviária, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. No mesmo dia e hora, o Serra recebe o Vitória, no estádio Robertão, em Serra Sede.