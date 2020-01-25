Vitória supera o São Mateus na estreia do Campeonato Capixaba 2020

Vitória x São Mateus, pelo Campeonato Capixaba Crédito: Vitor Nicchio

Um dos favoritos a conquista do título, o Vitória-ES estreou somando três pontos, em casa, no Campeonato Capixaba 2020. Na tarde deste sábado, o Alvianil de Bento Ferreira recebeu o São Mateus e venceu por 2 a 0, no Salvador Costa.

O Vitória chegou ao triunfo com um gol em cada tempo. No primeiro, aos 17 minutos, Carlos Vitor cruzou da esquerda e Edinho fez de cabeça. Na etapa final, Edinho cobrou uma falta e , também de cabeça, Ferrugem desviou para o fundo das redes.