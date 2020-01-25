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Campeonato Capixaba

Vitória supera o São Mateus na estreia do Campeonato Capixaba 2020

Com gols de Edinho e Ferrugem, time alvianil faz os seus três primeiros pontos em casa

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 18:15
Vitória x São Mateus, pelo Campeonato Capixaba Crédito: Vitor Nicchio
Um dos favoritos a conquista do título, o Vitória-ES estreou somando três pontos, em casa, no Campeonato Capixaba 2020. Na tarde deste sábado, o Alvianil de Bento Ferreira recebeu o São Mateus e venceu por 2 a 0, no Salvador Costa.
O Vitória chegou ao triunfo com um gol em cada tempo. No primeiro, aos 17 minutos, Carlos Vitor cruzou da esquerda e Edinho fez de cabeça. Na etapa final, Edinho cobrou uma falta e , também de cabeça, Ferrugem desviou para o fundo das redes.
O Campeonato Capixaba 2020 prossegue no próximo final de semana com os jogos da segunda rodada da primeira fase. No sábado, às 15h, o Vitória-ES enfrenta o Serra no estádio Robertão, em Serra Sede. Mais tarde, às 18h, o São Mateus recebe o Rio Branco-ES, no Sernamby.

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