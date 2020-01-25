Vitória supera o São Mateus na estreia do Campeonato Capixaba 2020

Um dos favoritos a conquista do título, o Vitória-ES estreou somando três pontos, em casa, no Campeonato Capixaba 2020. Na tarde deste sábado, o Alvianil de Bento Ferreira recebeu o São Mateus e venceu por 2 a 0, no Salvador Costa.
O Vitória chegou ao triunfo com um gol em cada tempo. No primeiro, aos 17 minutos, Carlos Vitor cruzou da esquerda e Edinho fez de cabeça. Na etapa final, Edinho cobrou uma falta e , também de cabeça, Ferrugem desviou para o fundo das redes.
O Campeonato Capixaba 2020 prossegue no próximo final de semana com os jogos da segunda rodada da primeira fase. No sábado, às 15h, o Vitória-ES enfrenta o Serra no estádio Robertão, em Serra Sede. Mais tarde, às 18h, o São Mateus recebe o Rio Branco-ES, no Sernamby.