Reforço do Atlético-MG para 2022, Diego Godín testou positivo para Covid-19 Crédito: Twitter/Diego Godín

Convocado para defender a seleção do Uruguai no próximos jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o zagueiro Diego Godín testou positivo para Covid-19 , de acordo com informações do site Tenfield. O jogador estava treinando no Complexo Celeste.

Ainda segundo a publicação, Godín treinou por três dias no CT da seleção uruguaia, até passar pelo teste que confirmou positivo para Covid. Desde então o zagueiro está em isolamento. Esta não é a primeira vez que o jogador testa positivo. Em novembro de 2020 e também foi infectado pelo vírus da coronavirus.

Neste domingo, o zagueiro postou nos stories do Instagram que segue a rotina de treinamentos. Em seguida, o zagueiro publicou uma foto curtindo o domingo de sol no Uruguai. Embora tenha vínculo com o Cagliari, da Itália, Godín não vai jogar mais pela equipe da Sardenha e aguarda apenas pela rescisão do contrato para ser anunciado como reforço do Atlético-MG.