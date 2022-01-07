Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem acordo

Fracassa negociação entre Atlético-MG e o técnico português Carlos Carvalhal

O Braga exige uma compensação financeira para liberar o treinador. O valor pedido está muito acima do que o Galo estava disposto pagar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jan 2022 às 21:52

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 21:52

 Por algumas horas nesta quinta-feira (6) o Atlético-MG acreditou que Carlos Carvalhal seria seu treinador nas duas próximas temporadas. Estava tudo certo entre técnico e clube, como tempo de contrato e salários. Mas faltava o acerto com o Braga, equipe de Carvalhal. O time português exige uma compensação financeira para liberar o treinador. O valor pedido está muito acima do que o Atlético estava disposto pagar.
Atlético-MG
Carlos Carvalhal tinha negociação avançada com o Atlético-MG, mas o Braga se recusa em liberá-lo sem compensação Crédito: Divulgação/Braga
Carlos Carvalhal tem contrato até junho e a multa rescisória é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões), mas o Braga aceita reduzir o valor para 2 milhões (aproximadamente R$ 13 milhões), pelo fato de o vínculo com técnico não ter mais nem seis meses de duração. Apesar do desconto, o valor foi considerado alto demais pelo Atlético.
Inicialmente o clube não desejava pagar nenhum valor, mas depois se mostrou propenso a indenizar o Braga, mas com uma quantia bem inferior à que o clube luso desejava.
Para deixar Portugal e mudar-se para o Brasil, Carlos Carvalhal exigiu também trazer toda a comissão técnica que está com ele no Braga. O Atlético não se opôs, já que sua comissão fixa não seria afetada. Porém, um dos auxiliares de Carvalhal desistiu da mudança, como informou o site Goal e confirmou o UOL Esporte. Na conversa em que seria para comunicar a mudança de continente, Carvalhal foi convencido a seguir em Portugal pelo menos até o fim da temporada europeia.
O Braga é o quarto colocado no Campeonato Português e está classificado para o mata-mata da Liga Europa.
Esta não é a primeira vez que uma negociação entre Atlético e Carlos Carvalhal termina frustrada. Em 2019 o treinador português disputou o cargo com o Rafael Dudamel, mas acabou preterido pela então diretoria alvinegro para treinar o time na temporada 2020.
Carlos Carvalhal foi a segunda tentativa frustrada do Atlético de contratar um treinador português. A primeira opção era Jorge Jesus, mas a negociação com o técnico campeão da Copa Libertadores de 2019 não avançou. Assim, o Galo volta ao mercado para encontrar um substituto para Cuca, que pediu demissão depois de conquistar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasii, em 2021.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados