Brasileirão

Bragantino vira e afunda Botafogo na zona de rebaixamento

Na estreia de Emiliano Díaz à frente do comando do Alvinegro, partida é marcada por polêmica envolvendo o árbitro de vídeo
Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 21:58

Bragantino venceu o Botafogo em pleno Engenhão Crédito: Maga Jr/Ofotografico
O Bragantino conseguiu uma virada essencial para as pretensões no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (16), o Massa-Bruta superou o Botafogo por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos em partida válida pela 21ª rodada da competição nacional e saiu do Z-4. Ytalo e Claudinho fizeram os gols para a equipe paulista e Matheus Babi abriu o placar para o Alvinegro.
Com o resultado, o Bragantino deixou a zona de rebaixamento e respira na tabela do Brasileirão. A equipe comandada por Maurício Barbieri chegou aos 23 pontos e subiu para a 15ª posição.

Veja Também

21ª rodada do Brasileirão terá pelo menos 39 jogadores afastados pela Covid-19

Pecados do Flamengo não foram perdoados pelo São Paulo

O Botafogo, por outro lado, se afundou ainda mais nas últimas posições da classificação. O Alvinegro, ainda com 20 pontos, não deixou a 19ª colocação da competição.
O Botafogo seguirá no Rio de Janeiro. O clube de General Severiano volta a jogar no próximo domingo contra o Fortaleza, às 18h15, no próprio Estádio Nilton Santos. O RB Bragantino também jogará em casa: encarará o Bahia na sexta-feira no Nabi Abi Chedid às 20h.

O JOGO

A primeira impressão da nova comissão técnica do Botafogo foi positiva. Ainda sem contar com Ramón Díaz, que se recupera de uma cirurgia realizada no Paraguai, Emiliano, filho e auxiliar-técnico do treinador, comandou a equipe. O Alvinegro, logo nos minutos iniciais, mostrou uma nova cartilha.
O Botafogo incomodava o RB Bragantino. Como o time paulista gosta de criar chances a partir do toque de bola, o Alvinegro não deixou o rival respirar e pressionou alto desde os primeiros minutos. É verdade que o Glorioso não criou nenhuma chance real de gol a partir disto, mas o Massa-Bruta tampouco ameaçou a meta de Diego Cavalieri.
​A pressão da primeira parte da etapa inicial havia diminuído, mas o Botafogo ainda era o melhor time em campo. O ímpeto ofensivo foi recompensado: em jogada trabalhada por meio de toques curtos, Victor Luís cruzou na medida para Matheus Babi, que subiu mais que os zagueiros e cabeceou para o fundo das redes.
O Botafogo, contudo, nem teve tempo de comemorar. No minuto seguinte, o Red Bull Bragantino criou a primeira chance de perigo no jogo e... marcou. Em um lançamento, a defesa do Botafogo bateu cabeça, Ytalo limpou dois marcadores e, cara a cara com Diego Cavalieri, teve apenas o trabalho de deslocar o goleiro e sair para o abraço.
O segundo tempo, diferente da primeira etapa, não teve a dominância de um lado. As duas equipes, aliás, tiveram chance de balançar as redes logo no começo do período. Primeiro com o RB Bragantino, que teve um chute de Raul passando ao lado da trave de Diego Cavalieri.
Minutos depois, o Botafogo respondeu por meio da bola parada. Em falta cobrada por Éber Bessa, Bruno Nazário cabeceou no travessão. O segundo tempo era mais equilibrado e de mais chances.
Uma partida decisiva do segundo tempo foi decidida pelas longas revisões do árbitro de vídeo.​ Na reta final do segundo tempo, o árbitro Rodolpho Toski foi revisar no VAR um possível toque na mão dentro da área de Victor Luís após cruzamento de Artur. O juiz decidiu por não dar a falta.
No lance seguinte, porém, uma nova marcação. Helinho se livrou da marcação, tentou tocar, Marcelo Benevenuto afastou e a bola bateu na mão de Kanu. Lá se foram mais minutos na tela mas, dessa vez, com a confirmação do pênalti. Na cobrança, Claudinho bateu firme e virou o jogo para o RB Bragantino.

Tópicos Relacionados

botafogo bragantino
